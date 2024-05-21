Грошова допомога до 3 тис. грн — деяким українцям призначать виплати повторно

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про надання деяким громадянам повторного права на оперативні виплати внутрішньо переміщених осіб (ВПО) до 3 тис. гривень. Йдеться про українців, які змушені знову евакуюватися із небезпечних регіонів Харківської області.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Повторні виплати ВПО

"Люди, які повторно евакуюються із небезпечних регіонів Харківщини, мають право на виплати ВПО", — йдеться у повідомленні.

Міністр зазначила, що громадяни, які змушені виїжджати із небезпечних районів, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити грошові виплати. Зокрема, йдеться про людей, які залишили Вовчанськ та Липці.

Тобто право на допомогу для переселенців матимуть всі громадяни, які включені до списків евакуйованих. Такі списки складає місцева влада.

Для того, щоб громадян внесли до списку осіб, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де була оголошена обов’язкова евакуація, потрібно звернутися до Департаменту соцзахисту населення Харківської ОВА за номером телефону гарячої лінії:

(066) 283-41-43.

З метою поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи, потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до управління соцзахисту населення.

Які суми грошової допомоги

Як зазначили у відомстві, державна грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) виплачується у розмірі:

2 тис. гривень на місяць — для дорослих;

3 тис. гривень — для дітей, людей похилого віку, осіб з інвалідністю.

Тривалість надання такої державної допомоги становить шість місяців.

Варто зауважити, що за правилами, відповідно до п. 2 Постанови Кабміну №332, українці мають право на виплати ВПО, виключно, якщо звернулися за допомогою вперше.

Тобто, якщо громадяни раніше отримували виплати і самостійно скасували у зв'язку з виїздом за межі країни чи з поверненням на залишену адресу проживання, або їм припинили виплати допомоги після здійснення перевірки — такі особи не мають права претендувати на повторне отримання виплат. Таким чином, для жителів Харківщини зробили виняток.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадяни у чотирьох регіонах можуть отримати грошову допомогу від міжнародних організацій в 11 тис. гривень. Таку можливість надає Благодійний фонд "Право на захист".

Також ми повідомляли, що українці можуть оформити державну компенсацію за надання робочих місць для внутрішніх переселенців. Так, роботодавці можуть отримати 8 тис. грн.