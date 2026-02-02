Виплати від Німеччини — де відкрили реєстрацію на грошову допомогу

Жінка тримає гаманець. Фото: Новини.LIVE

В одній з областей стартувала реєстрація на участь у програмі багатоцільової фінансової підтримки вразливих категорій громадян. Зокрема, долучитися до участі можуть домогосподарства, в складі яких є люди пенсійного віку чи особи з інвалідністю.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію організаторів.

Хто і де може отримати грошову допомогу

Йдеться про можливість попередньої реєстрації у програмі багатоцільової грошової підтримки жителів Білопільської територіальної громади Сумської області. Її реалізує громадська організація "Відповідальні громадяни" спільно з JERU (спільна ініціатива міжнародних організацій Welthungerhilfe та Concern Worldwide) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

"Передреєстрація на отримання грошової допомоги, Сумська область, Сумський район, Білопільська територіальна громада. Ми прагнемо надати вам своєчасну та ефективну гуманітарну допомогу. Для цього ми проводимо опитування, щоб оцінити потреби людей та підтримувати зв'язок для кращого розуміння ситуації на місцях", — йдеться у повідомленні.

Реєстрація доступна виключно вразливим категоріям громадян. А саме:

Багатодітним родинам (від трьох дітей); Домогосподарствам, в складі яких є люди з інвалідністю; Самотнім матерям або одиноким батькам; Домогосподарствам, де є вагітна жінка чи немовля (до шести місяців); Родинам, в складі яких є люди пенсійного віку.

Обмеження та контакти для отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під вищевказані умови, можуть не отримати грошову допомогу, якщо до цього мали аналогічні виплати від інших організацій (протягом останніх трьох місяців). Проте повторна виплата буде доступна, якщо допомогу отримував хтось інший із членів домогосподарства. Для цього необхідно заповнити спеціальну форму.

Організатори зауважують, що попередня реєстрація не гарантує автоматичного отримання допомоги. У пріоритеті будуть тільки найбільш вразливі домогосподарства.

Всі надані дані будуть захищені та будуть використані виключно з метою гуманітарної підтримки.

Громадяни можуть уточнити всі деталі за гарячою лінією: +380 66 567 0016 (пн-пт, 09:00–18:00).

