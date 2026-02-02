Выплаты от Германии — где открыли регистрацию на денежную помощь

Женщина держит кошелек. Фото: Новини.LIVE

В одной из областей стартовала регистрация на участие в программе многоцелевой финансовой поддержки уязвимых категорий граждан. В частности, присоединиться к участию могут домохозяйства, в составе которых есть люди пенсионного возраста или лица с инвалидностью.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Кто и где может получить денежную помощь

Речь идет о возможности предварительной регистрации в программе многоцелевой денежной поддержки жителей Белопольской территориальной громады Сумской области. Ее реализует общественная организация "Ответственные граждане" совместно с JERU (совместная инициатива международных организаций Welthungerhilfe и Concern Worldwide) при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии.

"Предрегистрация на получение денежной помощи, Сумская область, Сумской район, Белопольская территориальная громада. Мы стремимся предоставить вам своевременную и эффективную гуманитарную помощь. Для этого мы проводим опрос, чтобы оценить потребности людей и поддерживать связь для лучшего понимания ситуации на местах", — говорится в сообщении.

Регистрация доступна исключительно уязвимым категориям граждан. А именно:

Многодетным семьям (от трех детей); Домохозяйствам, в составе которых есть люди с инвалидностью; Одиноким матерям или одиноким отцам; Домохозяйствам, где есть беременная женщина или младенец (до шести месяцев); Семьям, в составе которых есть люди пенсионного возраста.

Ограничения и контакты для получения помощи

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные условия, могут не получить денежную помощь, если до этого имели аналогичные выплаты от других организаций (в течение последних трех месяцев). Однако повторная выплата будет доступна, если помощь получал кто-то другой из членов домохозяйства. Для этого необходимо заполнить специальную форму.

Организаторы отмечают, что предварительная регистрация не гарантирует автоматического получения помощи. В приоритете будут только наиболее уязвимые домохозяйства.

Все предоставленные данные будут защищены и будут использованы исключительно в целях гуманитарной поддержки.

Граждане могут уточнить все детали по горячей линии: +380 66 567 0016 (пн-пт, 09:00-18:00).

