Головна Фінанси Грошова допомога у 3,6 тис. грн — хто отримає від UNHCR

Грошова допомога у 3,6 тис. грн — хто отримає від UNHCR

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 11:00
Виплати у 3,6 тис. грн — де і хто може оформити допомогу від UNHCR на три місяці
Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці січня 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) UNHCR приймає заявки на грошову допомогу у місті Полтава. Долучитися до програми можуть кілька категорій громадян. 

Про це повідомляє пресслужба організації у Telegram.

Читайте також:

Хто може оформити допомогу від UNHCR

Звернутися за виплатами від UNHCR можуть тільки вразливі групи громадян, які проживають у Полтаві. Програма підтримки передбачає надання кожному з родини по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на три місяці).  

Подати заявку на грошову допомогу дозволяється за наступних умов:

  1. Родина не отримувала аналогічну допомогу від міжнародних організацій за останні три місяці;
  2. Домогосподарство не подавалось на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН;
  3. Дохід родини менший за 6318 грн на кожного члена.

Також важливо належати до однієї з таких категорій: 

  • внутрішньо переміщені особи (ВПО) упродовж останніх шести місяців з часу переміщення у зв'язку з воєнними діями;
  • громадяни, які повернулись на свої місця постійного проживання після переміщення до іншої області/країни через воєнні дії з 24 лютого 2022 року. 

Претенденти на виплати повинні мати одну з вразливостей:

  • самотня матір/батько виховує дітей до 18 років/має на утриманні осіб старшого віку (понад 55 років);
  • домогосподарства очолюють громадяни від 55 років;
  • родина складається з самотніх громадян від 55 років, які виховують дітей;
  • домогосподарства, де є особи з інвалідністю/хронічними хворобами.

Як зареєструватися у програмі жителям Полтави

За даними організаторів, пункт збору даних в м. Полтава працює за електронним записом. 

"Збір даних проводитиметься по декілька номерів в прийомний день. Прийомні дні, а також з якого по який номер відбудеться прийом осіб, буде опубліковано в цьому телеграм-каналі", — повідомили організатори.

Щодо отримання консультацій, то можна звернутися до спеціалістів гарячої лінії UNHCR ООН: 0800 307 711.

Раніше ми писали, що в лютому в Україні діятимуть різні програми допомоги від держави та міжнародних організацій. Зокрема, кошти зможуть отримати переселенці та пенсіонери. 

Також повідомлялося, що БО "Щедрик" надає грантову підтримку до 1,5 тис. доларів. Гроші можна отримати в одному з прифронтових регіонів.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
