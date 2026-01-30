Виплати у 3,6 тис. грн — де і хто може оформити допомогу від UNHCR на три місяці

Людина тримає гроші та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці січня 2026 року представництво Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) UNHCR приймає заявки на грошову допомогу у місті Полтава. Долучитися до програми можуть кілька категорій громадян.

Хто може оформити допомогу від UNHCR

Звернутися за виплатами від UNHCR можуть тільки вразливі групи громадян, які проживають у Полтаві. Програма підтримки передбачає надання кожному з родини по 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн на три місяці).

Подати заявку на грошову допомогу дозволяється за наступних умов:

Родина не отримувала аналогічну допомогу від міжнародних організацій за останні три місяці; Домогосподарство не подавалось на отримання грошової допомоги від УВКБ ООН; Дохід родини менший за 6318 грн на кожного члена.

Також важливо належати до однієї з таких категорій:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) упродовж останніх шести місяців з часу переміщення у зв'язку з воєнними діями;

громадяни, які повернулись на свої місця постійного проживання після переміщення до іншої області/країни через воєнні дії з 24 лютого 2022 року.

Претенденти на виплати повинні мати одну з вразливостей:

самотня матір/батько виховує дітей до 18 років/має на утриманні осіб старшого віку (понад 55 років);

домогосподарства очолюють громадяни від 55 років;

родина складається з самотніх громадян від 55 років, які виховують дітей;

домогосподарства, де є особи з інвалідністю/хронічними хворобами.

Як зареєструватися у програмі жителям Полтави

За даними організаторів, пункт збору даних в м. Полтава працює за електронним записом.

"Збір даних проводитиметься по декілька номерів в прийомний день. Прийомні дні, а також з якого по який номер відбудеться прийом осіб, буде опубліковано в цьому телеграм-каналі", — повідомили організатори.

Щодо отримання консультацій, то можна звернутися до спеціалістів гарячої лінії UNHCR ООН: 0800 307 711.

