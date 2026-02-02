Відео
Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас — кому і де доступні 4 тис. доларів

Грошова допомога від Карітас — кому і де доступні 4 тис. доларів

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 08:00
Виплати від Карітас до 4 тис. доларів — для кого доступна грантова допомога взимку
Жінка тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських регіонів діє програма бізнес-грантів у галузі сільського господарства, що передбачає надання виплат до близько 4 тис. доларів. Громадяни можуть подавати заявки до 8 лютого 2026 року.

Про те, хто і як може отримати грант, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

Для кого доступна грантова допомога взимку

Скористатися можливістю отримати грант на підприємництво у секторі сільського господарства можуть жителі Хмельницької області. Йдеться про проєкт "AGRIS 3", що реалізує благодійний фонд "Карітас Хмельницький УГКЦ" разом з Caritas Ukraine за фінпідтримки The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

"Ми розпочинаємо відбір учасників на отримання бізнес-грантів у сфері ведення сільського господарства. Бізнес-гранти надаються для жителів Хмельницької області на ведення підприємницької діяльності у сфері сільського господарства (максимальна сума гранту — до 185 тис. грн)", — повідомляють організатори.

Програма покликана відновити життєдіяльність вразливих категорій громадян: внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, що постраждали через війну.

За даними організаторів, подати заявку на виплати для розвитку бізнесу можуть громадяни за таких умов:

  1. Громадяни особисто постраждали від військових дій, отримали травму, житло пошкоджене/зруйноване;
  2. Вважаються малозабезпеченими родинами;
  3. Є учасниками бойових дій (УБД).

Також необхідно мати одну з наступних вразливостей:

  • самотня матір/батько, що виховує неповнолітніх дітей (до 18 років);
  • родини, де є вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років;
  • домогосподарства, де є громадяни віком понад 60 років (пенсіонери);
  • родини з громадянами віком від 50 років (безробітні, але не пенсіонери);
  • домогосподарства, де є особи з інвалідністю чи важкими хронічними хворобами;
  • багатодітні родини, де є від трьох дітей.

Як подати заявку на програму з бізнес-грантів

Громадянам, які бажають взяти участь у грантовому проєкті "AGRIS 3" на Хмельниччині з підтримки підприємництва у агросфері, треба обрати вид гранту та заповнити спеціальну онлайн-форму.

Заявки прийматимуть до 8 лютого поточного року включно або до набору вільних місць.

Усі подробиці можна уточнити, зателефонувавши за номером: 38 097 957 44 60.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ Карітас Хмельницький УГКЦ

Раніше ми писали, що в одному з міст відкрили реєстрацію у проєкті допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Вона передбачає надання допомоги на оренду житла. 

Також повідомлялося, що БО "Щедрик" приймає заявки на гранти до 1,5 тис. доларів. Взяти участь  можуть жителі одного з прифронтових регіонів. 

виплати фінансова допомога гроші допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
