Виплати від Карітас до 4 тис. доларів — для кого доступна грантова допомога взимку

Жінка тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з українських регіонів діє програма бізнес-грантів у галузі сільського господарства, що передбачає надання виплат до близько 4 тис. доларів. Громадяни можуть подавати заявки до 8 лютого 2026 року.

Про те, хто і як може отримати грант, розповідають Новини.LIVE.

Для кого доступна грантова допомога взимку

Скористатися можливістю отримати грант на підприємництво у секторі сільського господарства можуть жителі Хмельницької області. Йдеться про проєкт "AGRIS 3", що реалізує благодійний фонд "Карітас Хмельницький УГКЦ" разом з Caritas Ukraine за фінпідтримки The Canadian Catholic Organization for Development and Peace.

"Ми розпочинаємо відбір учасників на отримання бізнес-грантів у сфері ведення сільського господарства. Бізнес-гранти надаються для жителів Хмельницької області на ведення підприємницької діяльності у сфері сільського господарства (максимальна сума гранту — до 185 тис. грн)", — повідомляють організатори.

Програма покликана відновити життєдіяльність вразливих категорій громадян: внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та місцевих мешканців, що постраждали через війну.

За даними організаторів, подати заявку на виплати для розвитку бізнесу можуть громадяни за таких умов:

Громадяни особисто постраждали від військових дій, отримали травму, житло пошкоджене/зруйноване; Вважаються малозабезпеченими родинами; Є учасниками бойових дій (УБД).

Також необхідно мати одну з наступних вразливостей:

самотня матір/батько, що виховує неповнолітніх дітей (до 18 років);

родини, де є вагітні жінки/матері з дітьми до трьох років;

домогосподарства, де є громадяни віком понад 60 років (пенсіонери);

родини з громадянами віком від 50 років (безробітні, але не пенсіонери);

домогосподарства, де є особи з інвалідністю чи важкими хронічними хворобами;

багатодітні родини, де є від трьох дітей.

Як подати заявку на програму з бізнес-грантів

Громадянам, які бажають взяти участь у грантовому проєкті "AGRIS 3" на Хмельниччині з підтримки підприємництва у агросфері, треба обрати вид гранту та заповнити спеціальну онлайн-форму.

Заявки прийматимуть до 8 лютого поточного року включно або до набору вільних місць.

Усі подробиці можна уточнити, зателефонувавши за номером: 38 097 957 44 60.

Оголошення. Джерело: БФ Карітас Хмельницький УГКЦ

