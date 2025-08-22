Виплати від Карітас — де стартувала програма підтримки для переселенців

Нова допомога для ВПО від Карітас — де стартувала програма
У серпні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть взяти участь у програмі піврічної фінансової підтримки у ще одному місті. Йдеться про програму від благодійного фонду "Карітас України", що передбачає надання коштів на покриття витрат за винайм житла.
Про це інформує пресцентр Бф "Карітас Кривий Ріг" у Telegram.
Хто з ВПО може отримати виплати від Карітас
Як зазначається, програма допомоги на оренду житла передбачена для родин, які проживають у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Також необхідно відповідати таким вимогам:
- недавнє переміщення з окупованих територій чи з місць, де тривають бойові дії (не більш ніж 30 днів тому);
- залишили школи чи дитсадки, де тимчасово проживали, через підготовку закладів до навчального року;
- проживають у гуртожитках.
Ключовою умовою надання фінпідтримки є наявність категорії вразливості. Виплати нададуть:
- Вагітним/годуючим матерям з дітьми до трьох років.
- Багатодітним родинам з трьома і більше дітей.
- Самотнім матерям/батькам/опікунам.
- Людям з інвалідністю першої-другої групи.
- Важкохворим.
- Самотнім людям похилого віку 60+.
Допомога надається терміном на шість місяців.
Як долучитися до програми допомоги
Ті, хто хочуть взяти участь у програмі допомоги, можуть звернутись за консультацією за номерами гарячої лінії:
- 067-280-94-59;
- 067-454-27-22.
"Підтримку надають фахівці "Карітас Кривий Ріг" у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні", що реалізується при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — додали організатори.
Раніше ми розповідали про проєкт з надання грошової допомоги, що реалізують за фінпідтримки Данського Червоного Хреста. Кошти зможуть отримати в одному з регіонів евакуйовані родини у розмірі 10,8 тис. грн.
Також писали про програму допомоги для підтримки вразливих домогосподарств у Херсонському регіоні. В рамках програми громадяни зможуть отримати фіндопомогу у розмірі 41 тис. грн.
