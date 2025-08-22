Виплати від Карітас — де стартувала програма підтримки для переселенців

Грошові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У серпні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть взяти участь у програмі піврічної фінансової підтримки у ще одному місті. Йдеться про програму від благодійного фонду "Карітас України", що передбачає надання коштів на покриття витрат за винайм житла.

Про це інформує пресцентр Бф "Карітас Кривий Ріг" у Telegram.

Хто з ВПО може отримати виплати від Карітас

Як зазначається, програма допомоги на оренду житла передбачена для родин, які проживають у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також необхідно відповідати таким вимогам:

недавнє переміщення з окупованих територій чи з місць, де тривають бойові дії (не більш ніж 30 днів тому);

залишили школи чи дитсадки, де тимчасово проживали, через підготовку закладів до навчального року;

проживають у гуртожитках.

Ключовою умовою надання фінпідтримки є наявність категорії вразливості. Виплати нададуть:

Вагітним/годуючим матерям з дітьми до трьох років. Багатодітним родинам з трьома і більше дітей. Самотнім матерям/батькам/опікунам. Людям з інвалідністю першої-другої групи. Важкохворим. Самотнім людям похилого віку 60+.

Допомога надається терміном на шість місяців.

Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Кривий Ріг"

Як долучитися до програми допомоги

Ті, хто хочуть взяти участь у програмі допомоги, можуть звернутись за консультацією за номерами гарячої лінії:

067-280-94-59;

067-454-27-22.

"Підтримку надають фахівці "Карітас Кривий Ріг" у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні", що реалізується при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — додали організатори.



