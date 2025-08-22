Відео
Головна Фінанси Нова допомога для ВПО від Карітас — де стартувала програма

Нова допомога для ВПО від Карітас — де стартувала програма

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 13:00
Виплати від Карітас — де стартувала програма підтримки для переселенців
Грошові купюри в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

У серпні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть взяти участь у програмі піврічної фінансової підтримки у ще одному місті. Йдеться про програму від благодійного фонду "Карітас України", що передбачає надання коштів на покриття витрат за винайм житла.

Про це інформує пресцентр Бф "Карітас Кривий Ріг" у Telegram.

Читайте також:

Хто з ВПО може отримати виплати від Карітас

Як зазначається, програма допомоги на оренду житла передбачена для родин, які проживають у м. Кривий Ріг та Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Також необхідно відповідати таким вимогам:

  • недавнє переміщення з окупованих територій чи з місць, де тривають бойові дії (не більш ніж 30 днів тому);
  • залишили школи чи дитсадки, де тимчасово проживали, через підготовку закладів до навчального року;
  • проживають у гуртожитках.

Ключовою умовою надання фінпідтримки є наявність категорії вразливості. Виплати нададуть:

  1. Вагітним/годуючим матерям з дітьми до трьох років.
  2. Багатодітним родинам з трьома і більше дітей.
  3. Самотнім матерям/батькам/опікунам.
  4. Людям з інвалідністю першої-другої групи.
  5. Важкохворим.
  6. Самотнім людям похилого віку 60+.

Допомога надається терміном на шість місяців.

допомога українцям
Оголошення. Джерело: БФ "Карітас Кривий Ріг"

Як долучитися до програми допомоги

Ті, хто хочуть взяти участь у програмі допомоги, можуть звернутись за консультацією за номерами гарячої лінії:

  • 067-280-94-59;
  • 067-454-27-22.

"Підтримку надають фахівці "Карітас Кривий Ріг" у рамках проєкту "Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні", що реалізується при парафіяльному центрі "Рідна хата" на Парафія Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг. Ця допомога стала можливою завдяки щедрій підтримці американського народу", — додали організатори.
 
Раніше ми розповідали про проєкт з надання грошової допомоги, що реалізують за фінпідтримки Данського Червоного Хреста. Кошти зможуть отримати в одному з регіонів евакуйовані родини у розмірі 10,8 тис. грн

Також писали про програму допомоги для підтримки вразливих домогосподарств у Херсонському регіоні. В рамках програми громадяни зможуть отримати фіндопомогу у розмірі 41 тис. грн.  

Автор:
Ксенія Симонова
Автор:
Ксенія Симонова
