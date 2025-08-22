Виплати від Червоного Хреста — хто і де зможе отримати 10,8 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні-вересні 2025 року в одному з регіонів евакуйовані родини можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги. Відповідний проєкт реалізують за фінансової підтримки Данського Червоного Хреста (Danish Red Cross in Ukraine).

Про це йдеться у повідомленні в одній з обласних організацій Товариства Червоного Хреста України.

Хто і де зможе отримати грошову допомогу

Як зазначається, йдеться про надання допомоги від Українського Червоного Хреста для громадян, які були змушені залишити свої оселі у зв'язку з війною. Очікується, що відповідна допомога стане певною опорою у складний час. Гуманітарна організація є єдиною, що надає фінансову підтримку безпосередньо на місці евакуації.

З 20 серпня поточного року команда Українського Червоного Хреста почала реєструвати на надання фінпідтримки евакуйованих громадян у Лозівському транзитному центрі в Харківській області.

Грошову допомогу надають родинам, яких було евакуйовано з Донецької області, зокрема з найгарячішого Покровського напрямку та громад:

Добропільська;

Білозерська;

Новодонецька;

Криворізька;

Дружківська;

Костянтинівська;

Краматорська;

Лиманської.

Розмір фіндопомоги та скільки громадян отримає

В організації повідомляють, що Лозівський транзитний центр відкрили у якості додаткового майданчика до перевантаженого Павлоградського центру.

"Тут щодня працюють волонтери Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України та Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Також на місці діє команда Загін швидкого реагування Харківщини / Український Червоний Хрест, яка за потреби забезпечує транспортування людей та видачу гуманітарної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Там щодня прибувають евакуйовані громадяни — в середньому 100–120 осіб. Очікується, що до середини вересня цього року нададуть підтримку близько 500 людей, із можливістю подальшого розширення відповідної програми.

Згідно з нею, Товариство Червоного Хреста України кожній зареєстрованій особі надасть грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн.

Реалізація проєкту стала можлива за підтримки Данського Червоного Хреста (Danish Red Cross in Ukraine).

Раніше ми писали про програму підтримки, покликану допомогти у відновленні економічної стабільності громадян, що передбачає надання 41 тис. грн. Виплати надасть в одному з регіонів Гуманітарний фонд для України.

Також ми розповідали про програму від БФ "Янголи Спасіння" цільової фіндопомоги для громадян із сільської місцевості. В її рамках можна буде отримати 1 тис. доларів.