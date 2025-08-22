Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто з українських родин має право

Фіндопомога у 10,8 тис. грн — хто з українських родин має право

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 11:02
Виплати від Червоного Хреста — хто і де зможе отримати 10,8 тис. грн
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні-вересні 2025 року в одному з регіонів евакуйовані родини можуть зареєструватися на отримання грошової допомоги. Відповідний проєкт реалізують за фінансової підтримки Данського Червоного Хреста (Danish Red Cross in Ukraine).

Про це йдеться у повідомленні в одній з обласних організацій Товариства Червоного Хреста України.

Реклама
Читайте також:

Хто і де зможе отримати грошову допомогу 

Як зазначається, йдеться про надання допомоги від Українського Червоного Хреста для громадян, які були змушені залишити свої оселі у зв'язку з війною. Очікується, що відповідна допомога стане певною опорою у складний час. Гуманітарна організація є  єдиною, що надає фінансову підтримку безпосередньо на місці евакуації.

З 20 серпня поточного року команда Українського Червоного Хреста почала реєструвати на надання фінпідтримки евакуйованих громадян у Лозівському транзитному центрі в Харківській області.

Грошову допомогу надають родинам, яких було евакуйовано з Донецької області, зокрема з найгарячішого Покровського напрямку та громад: 

  • Добропільська;
  • Білозерська;
  • Новодонецька;
  • Криворізька;
  • Дружківська;
  • Костянтинівська;
  • Краматорська;
  • Лиманської. 

Розмір фіндопомоги та скільки громадян отримає

В організації повідомляють, що Лозівський транзитний центр відкрили у якості додаткового майданчика до перевантаженого Павлоградського центру. 

"Тут щодня працюють волонтери Лозівська міськрайонна організація Товариства Червоного Хреста України та Харківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Також на місці діє команда Загін швидкого реагування Харківщини / Український Червоний Хрест, яка за потреби забезпечує транспортування людей та видачу гуманітарної допомоги", — йдеться у повідомленні.

Там щодня прибувають евакуйовані громадяни — в середньому 100–120 осіб. Очікується, що до середини вересня цього року нададуть підтримку близько 500 людей, із можливістю подальшого розширення відповідної програми.

Згідно з нею, Товариство Червоного Хреста України кожній зареєстрованій особі надасть грошову допомогу у розмірі 10,8 тис. грн.

Реалізація проєкту стала можлива за підтримки Данського Червоного Хреста (Danish Red Cross in Ukraine).

Раніше ми писали про програму підтримки, покликану допомогти у відновленні економічної стабільності громадян, що передбачає надання 41 тис. грн. Виплати надасть в одному з регіонів Гуманітарний фонд для України. 

Також ми розповідали про програму від БФ "Янголи Спасіння" цільової фіндопомоги для громадян із сільської місцевості. В її рамках можна буде отримати 1 тис. доларів

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації