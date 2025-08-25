Виплати у 2025 році — як подати документи та правила нарахування базової соцдопомоги

Гроші в руках у людини. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські громадяни з низькими доходами можуть взяти участь в експериментальному проєкті з надання базової соціальної допомоги. Відомо, як розраховуватимуть розмір такої виплати та як подати документи для оформлення.



Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на базову соцдопомогу та розмір виплати

Питання нового виду виплати регулює постанова №371 Кабінету міністрів щодо "Порядку реалізації експериментального проєкту щодо надання базової соціальної допомоги".

Скористатися правом на виплату можуть родини, які нині є отримувачами:

державної соцдопомоги малозабезпеченим сім'ям;

соцдопомоги для дітей самотнім матерям;

соцдопомоги для дітей, яких виховують у багатодітних родинах;

тимчасової держдопомоги для дітей, батьки яких не сплачують аліменти, не можуть їх утримувати або адреса проживання невідома.

Також 1 жовтня до відповідної програми зможуть долучитися інші громадяни чи родини, які відповідатимуть вимогам та критеріям, прописаних у порядку (матеріальне та соцстановище, потреба в держпідтримці).

Сума такої допомоги визначатиметься як різниця між загальним розміром базової величини для кожної особи в родині та середньомісячним сукупним доходом домогосподарства.

Розмір базової величини для розрахунку дорівнює 4,5 тис. грн.

Рівень базової величини для сім'ї буде наступним:

100% такої базової величини для першого члена домогосподарства (уповноважений представник), кожної неповнолітньої дитини, особи з інвалідністю першої-другої групи;

70% такої базової величини — на кожну наступну особу в домогосподарстві.

Як подати документи для оформлення базової соцдопомоги

Громадяни, які бажають долучитися до програми з отримання базової соцдопомоги, повинні подати документи та заяву. Це можна зробити:

в електронному форматі з використанням засобів Єдиного держпорталу е-послуг (Портал Дія);

у паперовій формі до Пенсійного фонду України, незалежно від зареєстрованої/ задекларованої адреси проживання уповноваженого представника родини.

Йдеться про такий пакет документів:

паспорт/документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують склад домогосподарства;

декларація про доходи та майно;

довідка про доходи (за пів року перед місяцем звернення, якщо ці доходи не відображені в е-реєстрах);

пояснення про джерела доходів, якщо нема підтвердження в довідках.

Базову соцдопомогу призначатимуть за повний місяць, коли заявник звернувся за оформленням, незалежно від дати подачі заяви. Виплату нараховуватимуть протягом пів року з автоматичним пролонгуванням на час дії експериментального проєкту, що триватиме два роки.

