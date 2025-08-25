Выплаты от World Vision International — кто и где получит 10,8 тыс. грн

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские граждане из числа уязвимых категорий получат финансовую помощь в рамках проекта, который реализует общественная организация "Молодежное движение "Будь свободен" совместно с World Vision International. Объем финпомощи ограничен, а выплаты рассчитаны исключительно на жителей Запорожской объединенной территориальной громады.

Об этом говорится в сообщении паблика "Гуманитарная помощь в г. Запорожье".

Кто получит выплаты в Запорожской ОТГ

Как отмечается, речь идет о проекте "Предоставление межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине", который имплементирует Консорциум реагирования при финансировании правительства Соединенных Штатов для жителей Запорожской ОТГ.

Помощь окажут: семьям, которые до этого не получали за последние три месяца выплаты по этому проекту от организаций: World Vision International, "Молодежное Движение "Будь Свободен", "БФ "Руки милости", "Ответственные граждане" и "Венгерская экуменическая служба помощи".

Претендовать на денежную помощь смогут домохозяйства:

с низким доходом — не более 6 318 грн на одного человека в месяц;

семьи, имеющие от трех детей или детей до двух лет;

внутренние переселенцы;

одинокие родители и беременные женщины;

семьи, состоящие из лиц пожилого возраста (от 60 лет);

лица с инвалидностью первой или второй группы, или ребенком с инвалидностью, если есть серьезные проблемы со здоровьем;

семьи, где кто-то получил ранения или погиб в результате обстрелов;

жилье которых было разрушено/повреждено в результате обстрелов;

проживают в доме/квартире принимающей семьи, арендованном жилье;

проживают в непосредственной близости к линии фронта (не более 30 км).

При этом соответствие только одному из критериев не будет достаточным основанием для предоставления помощи.

Размер помощи и другие нюансы

Общий размер помощи составляет 10,8 тыс. грн на члена домохозяйства (в расчете 3,6 тыс. грн/чел/месяц, в течение трех месяцев).

Регистрация по электронной форме на оформление помощи возможна только по предварительной записи. При этом организаторы предупредили, что в случае достижения лимита регистрационную форму закроют.

Ранее мы рассказывали, что в августе переселенцы могут подать заявки на участие в программе от БФ "Каритас Украины". Средства предоставят на финансирование расходов на аренду жилья.

Также писали о проекте по предоставлению финпомощи, который реализуют в одном из регионов при поддержке Датского Красного Креста. Выплаты смогут оформить эвакуированные семьи в размере 10,8 тыс. грн.