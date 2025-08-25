Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы получат деньги от World Vision International — детали

Украинцы получат деньги от World Vision International — детали

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 13:00
Выплаты от World Vision International — кто и где получит 10,8 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинские граждане из числа уязвимых категорий получат финансовую помощь в рамках проекта, который реализует общественная организация "Молодежное движение "Будь свободен" совместно с World Vision International. Объем финпомощи ограничен, а выплаты рассчитаны исключительно на жителей Запорожской объединенной территориальной громады.

Об этом говорится в сообщении паблика "Гуманитарная помощь в г. Запорожье".

Реклама
Читайте также:

Кто получит выплаты в Запорожской ОТГ

Как отмечается, речь идет о проекте "Предоставление межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине", который имплементирует Консорциум реагирования при финансировании правительства Соединенных Штатов для жителей Запорожской ОТГ.

Помощь окажут: семьям, которые до этого не получали за последние три месяца выплаты по этому проекту от организаций: World Vision International, "Молодежное Движение "Будь Свободен", "БФ "Руки милости", "Ответственные граждане" и "Венгерская экуменическая служба помощи".

Претендовать на денежную помощь смогут домохозяйства:

  • с низким доходом — не более 6 318 грн на одного человека в месяц;
  • семьи, имеющие от трех детей или детей до двух лет;
  • внутренние переселенцы;
  • одинокие родители и беременные женщины;
  • семьи, состоящие из лиц пожилого возраста (от 60 лет);
  • лица с инвалидностью первой или второй группы, или ребенком с инвалидностью, если есть серьезные проблемы со здоровьем;
  • семьи, где кто-то получил ранения или погиб в результате обстрелов;
  • жилье которых было разрушено/повреждено в результате обстрелов;
  • проживают в доме/квартире принимающей семьи, арендованном жилье;
  • проживают в непосредственной близости к линии фронта (не более 30 км).

При этом соответствие только одному из критериев не будет достаточным основанием для предоставления помощи.

Размер помощи и другие нюансы

Общий размер помощи составляет 10,8 тыс. грн на члена домохозяйства (в расчете 3,6 тыс. грн/чел/месяц, в течение трех месяцев).

Регистрация по электронной форме на оформление помощи возможна только по предварительной записи. При этом организаторы предупредили, что в случае достижения лимита регистрационную форму закроют.

Ранее мы рассказывали, что в августе переселенцы могут подать заявки на участие в программе от БФ "Каритас Украины". Средства предоставят на финансирование расходов на аренду жилья.

Также писали о проекте по предоставлению финпомощи, который реализуют в одном из регионов при поддержке Датского Красного Креста. Выплаты смогут оформить эвакуированные семьи в размере 10,8 тыс. грн.

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации