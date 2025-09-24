Виплати від УВКБ ООН — де відбувається реєстрація на допомогу у 10,8 тис. грн

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В одному з міст України стартувала реєстрація для участі у програмі з надання багатоцільової грошової підтримки від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Подати заявки на виплати зможуть вразливі категорії населення, життя яких порушила війна.

Про це йдеться в інформації пресцентру представників організації у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Що передбачає програма від УВКБ ООН

Глобальна міжурядова організація Управління Верховного комісара ООН у справах біженців займається порятунком та захистом прав громадян. В Україні організація надає підтримку біженцям та внутрішньо переміщеним особам, у яких або немає можливості повернутися у власні оселі, або наявні фінансові труднощі після повернення додому.

Діяльність організації зосереджена на найбільш постраждалих регіонах, зокрема, восени надають допомогу жителям Сумської області. Нині доступна реєстрація у місті Тростянець. Для цього потрібно мати певні вразливості та необхідні документи.

Скористатися правом на грошову допомогу можуть громадяни, які останні три місяці не мали аналогічної допомоги від будь-яких благодійних фондів. Кошти нададуть таким основним категоріям громадян:

Внутрішнім переселенцям, які залишили оселю/повернулись на колишню адресу після виїзду не більш ніж пів року тому; Біженцям, які повернулись на звичне місце проживання в Україну з-за кордону після виїзду після початку повномасштабної війни.

Пріоритетно допомогу нададуть громадянам, у яких наявні вразливості. Йдеться про:

неповні родини (є лише самотній батько/матір/опікун), є неповнолітні діти/люди похилого віку;

домогосподарства, які складаються тільки з громадян похилого віку (від 55 років);

родини, які очолюють особи похилого віку, та займаються вихованням дітей до 18 років;

у складі сім'ї є громадяни з інвалідністю/важкими хворобами.

Фінансовий стан домогосподарства має бути низьким: щомісячний дохід на одну особу не має бути більшим за суму 5,4 тис. грн.

Розмір грошової допомоги та як отримати

За правилами, кожному члену родини, яка була змушена залишити власні оселі через російську агресію, нададуть грошову допомогу у 10,8 тис. грн (по 3,6 тис. грн/3 місяці).

Українці, які підпадають під вищеописані вимоги, можуть попередньо записатися в чергу на отримання допомоги у місті Тростянець на 25-26 вересня за номером телефону: 063 182 68 38.

Також потрібно заздалегідь підготувати пакет документів:

паспорт, ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей (за наявності);

довідка ВПО;

номер банківської карти;

довідка з підтвердженням категорії вразливості;

номер телефону.

Раніше ми писали, що у Чернігівській області стартувала реєстрація на виплату допомоги для купівлі дров. Її розмір становить 19 тис. грн.

Також ми розповідали, що громадяни можуть подавати заявки на фіндопомогу, якщо є реальна загроза життю та безпеці. Йдеться про програму "Гроші для захисту".