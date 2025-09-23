Виплати на тверде паливо — хто і де може отримати допомогу у 19 тис. грн

Українська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2025 року стартувала реєстрація на виплату грошової допомоги для закупівлі твердого палива у Чернігівській області. Виплати у близько 19 тис. грн передбачені для домогосподарств, що мають ознаки вразливості.

Про це повідомила пресслужба громадської організації "Лампа".

Реклама

Читайте також:

Хто може отримати кошти на тверде паливо

Як зазначається, йдеться про реалізацію програми допомоги для громадян пережити зимовий період за участі громадської організації "Лампа", Данської ради у справах біженців за фінансової підтримки уряду Швейцарії.

"Грошова допомога для закупівлі твердого палива — це фінансова підтримка, яку ви можете використати для придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла", — пояснюють організатори.

Взяти участь у програмі фіндопомоги на купівлю твердого палива можуть мешканці Погорільського старостинського округу Семенівської громади Чернігівської області. Йдеться про такі населені пункти:

Погорільці;

Лосівка;

Тополівка;

Стара Гутка;

Вільшанка.

Розмір допомоги для всіх домогосподарств (сімей) становитиме 19,4 тис. грн.

Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які фактично мешкають у Погорільському старостинському окрузі.

З-поміж критеріїв вразливості, які будуть враховувати під час призначення фіндопомоги:

внутрішні переселенці;

громадяни, які мають групу інвалідності чи з тяжкими захворюваннями;

родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми (до 18 років);

громадяни похилого віку (понад 60 років);

самотні жінки, які є головними доглядальницями у родині;

ветерани війни;

прийомні батьки;

вагітні жінки та родини з дітьми віком до трьох років.

Правила реєстрації у програмі допомоги

За даними організаторів, громадяни, яким потрібні кошти, щоб пережити зимовий період, мають попередньо зареєструватися, заповнивши спеціальну онлайн-форму. Громадська організація "Лампа" прийматиме заявки до 5 жовтня 2025 року.

Зареєструватися зможе тільки одна людина від домогосподарства. Відповідно до критеріїв вразливості учасникам надішлють СМС-запрошення на фізичну реєстрацію.

"Зверніть увагу! Ми не збираємо дані банківських карток, рахунків чи будь-яку конфіденційну фінансову інформацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — додали у пресслужбі.

Деталі можна уточнити у будні з 10:00 до 17:00 за номерами телефонів:

0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131-69-80.

Раніше ми писали, що в ПФУ закликали УБД подати заявки на виплату фіндопомоги до Дня Незалежності. Це можна зробити дистанційно, а розмір виплати становить 1 тис. грн.

Також ми розповідали про можливість участі у програмі допомоги від БФ "Карітас. Запоріжжя". Громадянам нададуть кошти на відновлення пошкодженого житла.