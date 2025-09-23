Виплати на тверде паливо — хто і де може отримати допомогу у 19 тис. грн

Гроші на купівлю дров — кому і де виплатять по 19 тис. грн
У вересні 2025 року стартувала реєстрація на виплату грошової допомоги для закупівлі твердого палива у Чернігівській області. Виплати у близько 19 тис. грн передбачені для домогосподарств, що мають ознаки вразливості.
Про це повідомила пресслужба громадської організації "Лампа".
Хто може отримати кошти на тверде паливо
Як зазначається, йдеться про реалізацію програми допомоги для громадян пережити зимовий період за участі громадської організації "Лампа", Данської ради у справах біженців за фінансової підтримки уряду Швейцарії.
"Грошова допомога для закупівлі твердого палива — це фінансова підтримка, яку ви можете використати для придбання дров, вугілля, брикетів для опалення житла", — пояснюють організатори.
Взяти участь у програмі фіндопомоги на купівлю твердого палива можуть мешканці Погорільського старостинського округу Семенівської громади Чернігівської області. Йдеться про такі населені пункти:
- Погорільці;
- Лосівка;
- Тополівка;
- Стара Гутка;
- Вільшанка.
Розмір допомоги для всіх домогосподарств (сімей) становитиме 19,4 тис. грн.
Зареєструватися у програмі зможуть громадяни, які фактично мешкають у Погорільському старостинському окрузі.
З-поміж критеріїв вразливості, які будуть враховувати під час призначення фіндопомоги:
- внутрішні переселенці;
- громадяни, які мають групу інвалідності чи з тяжкими захворюваннями;
- родини з трьома та більше неповнолітніми дітьми (до 18 років);
- громадяни похилого віку (понад 60 років);
- самотні жінки, які є головними доглядальницями у родині;
- ветерани війни;
- прийомні батьки;
- вагітні жінки та родини з дітьми віком до трьох років.
Правила реєстрації у програмі допомоги
За даними організаторів, громадяни, яким потрібні кошти, щоб пережити зимовий період, мають попередньо зареєструватися, заповнивши спеціальну онлайн-форму. Громадська організація "Лампа" прийматиме заявки до 5 жовтня 2025 року.
Зареєструватися зможе тільки одна людина від домогосподарства. Відповідно до критеріїв вразливості учасникам надішлють СМС-запрошення на фізичну реєстрацію.
"Зверніть увагу! Ми не збираємо дані банківських карток, рахунків чи будь-яку конфіденційну фінансову інформацію. Реєстрація не гарантує отримання допомоги", — додали у пресслужбі.
Деталі можна уточнити у будні з 10:00 до 17:00 за номерами телефонів:
- 0 (800) 33-60-13 (безкоштовно по Україні);
- +38 (067) 131-69-80.
Раніше ми писали, що в ПФУ закликали УБД подати заявки на виплату фіндопомоги до Дня Незалежності. Це можна зробити дистанційно, а розмір виплати становить 1 тис. грн.
Також ми розповідали про можливість участі у програмі допомоги від БФ "Карітас. Запоріжжя". Громадянам нададуть кошти на відновлення пошкодженого житла.
Читайте Новини.LIVE!