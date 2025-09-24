Видео
Украинцы получат деньги от УВКБ ООН — условия и список документов

Украинцы получат деньги от УВКБ ООН — условия и список документов

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 08:00
Выплаты от УВКБ ООН — где осуществляется регистрация на помощь в 10,8 тыс. грн
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В одном из городов Украины стартовала регистрация для участия в программе по предоставлению многоцелевой денежной поддержки от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Подать заявки на выплаты смогут уязвимые категории населения, жизнь которых нарушила война.

Об этом говорится в информации пресс-центра представителей организации в Telegram.

Читайте также:

Что предусматривает программа от УВКБ ООН

Глобальная межправительственная организация Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев занимается спасением и защитой прав граждан. В Украине организация оказывает поддержку беженцам и внутренне перемещенным лицам, у которых либо нет возможности вернуться в собственные дома, либо имеются финансовые трудности после возвращения домой.

Деятельность организации сосредоточена на наиболее пострадавших регионах, в частности, осенью оказывают помощь жителям Сумской области. Сейчас доступна регистрация в городе Тростянец. Для этого нужно иметь определенные уязвимости и необходимые документы.

Воспользоваться правом на денежную помощь могут граждане, которые последние три месяца не имели аналогичной помощи от любых благотворительных фондов. Средства предоставят таким основным категориям граждан:

  1. Внутренним переселенцам, которые оставили жилье/возвратились на прежний адрес после выезда не более чем полгода назад;
  2. Беженцам, которые вернулись на привычное место жительства в Украину из-за границы после выезда после начала полномасштабной войны.

Приоритетно помощь окажут гражданам, у которых имеются уязвимости. Речь идет о:

  • неполных семьях (есть только одинокий отец/мать/опекун), есть несовершеннолетние дети/пожилые люди;
  • домохозяйства, которые состоят только из граждан пожилого возраста (от 55 лет);
  • семьи, которые возглавляют лица пожилого возраста, и занимаются воспитанием детей до 18 лет;
  • в составе семьи есть граждане с инвалидностью/тяжелыми болезнями.

Финансовое состояние домохозяйства должно быть низким: ежемесячный доход на одного человека не должен быть больше суммы 5,4 тыс. грн.

Размер денежной помощи и как получить

По правилам, каждому члену семьи, которая была вынуждена покинуть собственные дома из-за российской агрессии, предоставят денежную помощь в 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн/3 месяца).

Украинцы, которые подпадают под вышеописанные требования, могут предварительно записаться в очередь на получение помощи в городе Тростянец на 25-26 сентября по телефону: 063 182 68 38.

Также нужно заранее подготовить пакет документов:

  • паспорт, идентификационный код;
  • свидетельство о рождении детей (при наличии);
  • справка ВПЛ;
  • номер банковской карты;
  • справка с подтверждением категории уязвимости;
  • номер телефона.

Ранее мы писали, что в Черниговской области стартовала регистрация на выплату помощи для покупки дров. Ее размер составляет 19 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что граждане могут подавать заявки на финпомощь, если есть реальная угроза жизни и безопасности. Речь идет о программе "Деньги для защиты".

выплаты финансовая помощь деньги материальная помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
