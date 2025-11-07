Виплати на опалення — хто зможе зареєструватись на допомогу листопаді

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE

До кінця листопада 2025 року у деяких українських громадян є можливість отримати грошову допомогу за програмою, що реалізують за фінансової підтримки Данської ради у справах біженців та Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва. Виплати передбачені на покриття витрат на опалення.

Про це повідомляє благодійний фонд "Помагаєм" у соцмережі Facebook.

Хто зможе зареєструватись на допомогу у листопаді

Як зазначається, проєкт охопить Вільнянську міську та Новомиколаївську селищну територіальну громаду Запорізької області. Очікується, що фінансову підтримку нададуть для 462 родин з вразливих груп.

Зокрема, розраховувати на виплати зможуть домогосподарства зі статусом: опікунської сім’ї, усиновлювача, прийомної сім’ї, дитбудинку сімейного типу, багатодітної родини.

Окрім того, кошти нададуть:

домогосподарствам, у яких через обстріли пошкоджене майно за попередні пів року; родинам, де є діти до трьох років; сім'ям, де є люди з інвалідністю; домогосподарствам, де є особи з тяжкими/хронічними хворобами (за наявності меддокументів); родинам, де є громадяни віком від 60 років; сім'ям зі статусом внутрішніх переселенців.

Інші нюанси, що дадуть право на виплати

Реєстрація на грошову допомогу на сплату комунпослуг з опалення триватиме до 28 листопада поточного року.

Кандидатів буде запрошувати місцева адміністрація. Списки домогосподарств доручено скласти адміністраціям громади, однак це не гарантує, що громадян оберуть на отримання грошової допомоги.

Відбір здійснюватимуть на основі складу, статусу та доходу домогосподарства. Звертатимуть увагу на економічний стан: дохід на одну особу в родині не може перевищувати 8,5 тис. грн.

Також відмовлятимуть тим, хто раніше отримував грошову допомогу на сплату комунпослуг з опалення за останні шість місяців.

