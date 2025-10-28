Виплати для дітей — де доступна фінансова підтримка у розмірі 10 тис. грн

Жінка з дитиною. Фото: Freepik

В одній із прифронтових громад родини з дітьми можуть долучитися до програми "Турбота про майбутнє — 2025", що передбачає надання одноразової грошової допомоги. В її рамках кожній неповнолітній дитині гарантують нарахування 10 тис. грн.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію однієї з селищних військових адміністрацій.

Детальніше про надання фінансової підтримки дітям

Нова соціальна ініціатива, спрямована на підтримку родин з дітьми, реалізується у Красноріченській громаді Луганської області.

Йдеться про фінансування програми, покликаної допомогти батькам забезпечити належні умови для розвитку, навчання та безпечного дитинства.

"Завдяки цій програмі кожна дитина отримає одноразову грошову допомогу в розмірі 10 тис. грн. Це кошти з місцевого бюджету, які допоможуть забезпечити належні умови для життя та розвитку ваших дітей", — йдеться у повідомленні Красноріченської селищної військової адміністрації.

Як отримати допомогу та необхідні документи

Заявки та документи від громадян для участі у програмі прийматимуть до 10 грудня 2025 року. Їх необхідно оформлювати на кожну дитину. Потрібно подати окремий пакет документів:

заяву та згоду на обробку персональної інформації;

копію паспорта та ідентифікаційного коду одного з батьків/офіційного опікуна;

копію свідоцтва про народження дитини/копію ІD-карти дитини;

копію ідентифікаційного коду дитини;

документ, де підтверджується місце проживання (довідка ВПО);

витяг з реєстру тергромади (Дія або ЦНАП);

реквізити банківського рахунку для перерахунку коштів (IBAN);

опікуни мають подати копію рішення суду/органу опіки, що підтверджує відповідний статус.

Після нарахування виплати необхідно буде відзвітувати про використання коштів для підтвердження, що гроші спрямовані саме на потреби дитини.

Мешканці громади можуть отримати консультацію щодо програми допомоги, порядку подання заяви чи заповнення звіту за такими номерами телефону:

095 565 1380;

066 200 9946.

