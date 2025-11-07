Выплаты на отопление — кто сможет зарегистрироваться на помощь в ноябре

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

До конца ноября 2025 года у некоторых украинских граждан есть возможность получить денежную помощь по программе, реализуемой при финансовой поддержке Датского совета по делам беженцев и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов на отопление.

Об этом сообщает благотворительный фонд "Помогаем" в соцсети Facebook.

Кто сможет зарегистрироваться на помощь в ноябре

Как отмечается, проект охватит Вольнянскую городскую и Новониколаевскую поселковую территориальную громаду Запорожской области. Ожидается, что финансовую поддержку окажут для 462 семей из уязвимых групп.

В частности, рассчитывать на выплаты смогут домохозяйства со статусом: опекунской семьи, усыновителя, приемной семьи, детдома семейного типа, многодетной семьи.

Кроме того, средства предоставят:

домохозяйствам, у которых из-за обстрелов повреждено имущество за предыдущие полгода; семьям, где есть дети до трех лет; семьям, где есть люди с инвалидностью; домохозяйствам, где есть лица с тяжелыми/хроническими болезнями (при наличии меддокументов); семьям, где есть граждане в возрасте от 60 лет; семьям со статусом внутренних переселенцев.

Другие нюансы, которые дадут право на выплаты

Регистрация на денежную помощь на оплату коммунуслуг по отоплению продлится до 28 ноября текущего года.

Кандидатов будет приглашать местная администрация. Списки домохозяйств поручено составить администрациям громад, однако это не гарантирует, что граждан выберут на получение денежной помощи.

Отбор будут осуществлять на основе состава, статуса и дохода домохозяйства. Будут обращать внимание на экономическое положение: доход на одного человека в семье не может превышать 8,5 тыс. грн.

Также будут отказывать тем, кто ранее получал денежную помощь на оплату коммунуслуг по отоплению за последние шесть месяцев.

