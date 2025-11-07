Відео
Нова грошова допомога на дітей — хто отримуватиме по 7 тис. грн

Дата публікації: 7 листопада 2025 08:00
Оновлено: 08:06
Виплата 7 тис. грн для дітей — хто щомісяця почне отримувати нову грошову допомогу
Жінка з дитиною на руках. Фото: УНІАН

Українські народні депутати мають намір суттєво оновити норми законодавства у питанні фінансової допомоги молодим батькам. У разі підтримки нової ініціативи президентом з нового року родини почнуть отримувати нову щомісячну державну грошову допомогу на догляд за дітьми у сумі від 7 тис. грн. 

Відповідне питання прописане в ухваленому нардепами законопроєкті №13532, який чекає на підписання спікером та главою держави.

Читайте також:

Що передбачає нова ініціатива з підтримки дітей 

Днями Верховна підтримала проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю", що передбачатиме посилену державну допомогу українських родин до та після народження дітей.

Згідно з нормами проєкту, батькам почнуть виплачувати додаткову щомісячну суму коштів, доки дитині не виповниться рік. У разі наявності у немовляти інвалідності — передбачене надання підвищених виплат.

Очікуються такі суми допомоги батькам на догляд за дітьми:

  1. У розмірі 7 тис. грн за місяць — для догляду за немовлям до досягнення одного року.
  2. У розмірі 10,5 тис. грн за місяць — для догляду за дитиною за наявності інвалідності до одного року.

Зазначається, що такі суми виплат не скасують право на щомісячне нарахування державних виплат у розмірі 860 грн, що призначають при народженні дитини. Їх виплачуватимуть одночасно до того моменту, коли дитині не виповнився рік.

На посилену підтримку батьки зможуть розраховувати, починаючи з 1 січня 2026 року, у разі підписання проєкту закону главою держави Володимиром Зеленським.

Що ще зміниться у підтримці родин з дітьми

Окрім щомісячних виплат, суттєво зросте разова державна допомога при народженні дитини. Якщо раніше надавалось жінкам після народження дитини 10,3 тис. грн, то у разі затвердження ініціативи — породіллям почнуть виплачувати по 50 тис. грн.

В рамках програми "єЯсла", передбачатиметься надання коштів для дітей від одного до трьох років у розмірі 8 тис. грн на місяць, яку можна буде витратити на оплату дитсадків, гуртків або послуг догляду. Діти з інвалідністю отримуватимуть по 12 тис. грн.

Водночас, "Пакунок малюка" будуть надавати як у натуральній формі, так і у вигляді грошової компенсації з 36-го тижня вагітності.

В рамках "Пакунка школяра" виплачуватимуть одноразово 5 тис. грн для дітей, які підуть у перший клас.

Передбачається надання підтримки у 7 тис. грн для жінок у зв’язку з вагітністю та пологами, які не мають офіційного працевлаштування. Кошти надаватимуть за 70 днів до пологів.

Раніше ми писали, що в одній із прифронтових громад для дітей виплачують по 10 тис. грн. Йдеться про одноразову грошову допомогу родинам. 

Також ми розповідали, що родини з дітьми отримають зимову підтримку від UNICEF Ukraine. Кошти нададуть тим, хто продовжує мешкати у прифронтових регіонах.

виплати діти фінансова допомога гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
