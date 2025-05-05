Гранти на навчання — українців запрошують до літньої школи Aurora Students

Українці отримають гранти на навчання — деталі програми
Юних українців запрошують до літньої школи "Aurora Students". Найкращі студенти, які візьмуть участь у проєкті, пройдуть стажування у ТОП-менеджерів та отримають гранти на навчання.
Про це йдеться на сторінці організаторів у соцмережі Facebook.
Детальніше про літню школу "Aurora Students"
Як зазначається, метою проєкту є підготовка студентів до професійної діяльності, розвиток підприємницького мислення та залучення перспективних кандидатів до компанії.
"Приєднуйся до літньої школи Aurora Students та прокачай свої навички в ІТ, маркетингу, комерції та інших сферах!" — йдеться у повідомленні.
В рамках програми на студентів та випускників чекають:
- проведення лекцій від провідних ТОП-менеджерів;
- майстер-класи від експертів;
- участь у практичних завданнях, робота над реальними кейсами;
- зустріч учасників програми із СЕО;
- знайомство з командами, які створюють сучасний бізнес;
- робота над фінальним проєктом.
Хто та як може долучитися до програми
Взяти участь у літній школі "Aurora Students" зможуть студенти 1-5 курсів та випускники, а також амбітні люди із нестандартним мисленням.
Після проходження курсу найкращі студенти отримають:
- стажування у ТОП-менеджерів;
- гранти на навчання;
- роботу в компанії.
Для тих, хто хоче взяти участь у навчальній програмі, потрібно залишити спеціальну онлайн-заявку. Після чого відповідальний менеджер вийде на зв'язок для обговорення деталей.
Раніше ми розповідали, що діти можуть взяти участь у програмі мінігрантів від ЮНІСЕФ. Молодіжний конкурс покликаний підтримати внутрішньо переміщених осіб з Донецької області.
Також ми писали про грошову допомогу для жителів Київщини від Міжнародної організації з міграції, яка доступна у травні. Грантова допомога передбачена для розвитку власної справи під час війни.
Читайте Новини.LIVE!