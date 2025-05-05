Гранти на навчання — українців запрошують до літньої школи Aurora Students

Чоловіки та жінки в офісі. Фото: Freepik

Юних українців запрошують до літньої школи "Aurora Students". Найкращі студенти, які візьмуть участь у проєкті, пройдуть стажування у ТОП-менеджерів та отримають гранти на навчання.

Про це йдеться на сторінці організаторів у соцмережі Facebook.

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Детальніше про літню школу "Aurora Students"

Як зазначається, метою проєкту є підготовка студентів до професійної діяльності, розвиток підприємницького мислення та залучення перспективних кандидатів до компанії.

"Приєднуйся до літньої школи Aurora Students та прокачай свої навички в ІТ, маркетингу, комерції та інших сферах!" — йдеться у повідомленні.

В рамках програми на студентів та випускників чекають:

проведення лекцій від провідних ТОП-менеджерів;

майстер-класи від експертів;

участь у практичних завданнях, робота над реальними кейсами;

зустріч учасників програми із СЕО;

знайомство з командами, які створюють сучасний бізнес;

робота над фінальним проєктом.

Хто та як може долучитися до програми

Взяти участь у літній школі "Aurora Students" зможуть студенти 1-5 курсів та випускники, а також амбітні люди із нестандартним мисленням.

Після проходження курсу найкращі студенти отримають:

стажування у ТОП-менеджерів;

гранти на навчання;

роботу в компанії.

Для тих, хто хоче взяти участь у навчальній програмі, потрібно залишити спеціальну онлайн-заявку. Після чого відповідальний менеджер вийде на зв'язок для обговорення деталей.

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