Виплати для людей з інвалідністю — хто має право на щомісячну допомогу у 2,5 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році людям з інвалідністю, дітям сиротам та іншим соціально незахищеним верствам населення передбачена додаткова грошова допомога від місцевої влади до 2,5 тис. грн. На відповідну підтримку можуть розраховувати жителі Києва.

Про це повідомляється на офіційному порталі Київської міської ради.

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Йдеться про виплату щомісячної матеріальної допомоги в рамках реалізації програми "Турбота. Назустріч киянам". Виплати доступні не лише киянам, а й тим, хто перемістився у столицю та має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО).

Щомісячна адресна соціальна матеріальна допомога доступна для оформлення:

дітям-сиротам;

окремим категоріям осіб з інвалідністю;

дітям з інвалідністю.

Розмір грошової допомоги

Розмір допомоги становить від 1,2 тис. грн до 2,5 тис. грн. Списки на допомогу формує Пенсійний фонд України (ПФУ). Така допомога не виплачується тим, хто перебуває на повному державному утриманні.

Зокрема, виплата у 2,5 тис. грн передбачена:

для дітей з інвалідністю підгрупи А;

для дітей з інвалідністю, над якими встановлена опіка/піклування/виховуються у прийомних сім’ях/дитбудинках сімейного типу;

для дітей-сиріт;

для осіб з інвалідністю першої групи підгрупи А.

Виплата в сумі 2 тис. грн надається:

дітям, які мають інвалідність;

дітям, над якими встановлена опіка, піклування;

особам з інвалідністю першої групи, розмір пенсії яких не більший за три прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю першої групи — одержувачам соцдопомоги.

Допомога у сумі 1,2 тис. грн призначена:

громадянам, які мають інвалідність другої групи — одержувачам державної соцдопомоги.

Виплата матеріальної допомоги відбувається на поточні рахунки в банках для виплати пенсій і на рахунки, відкриті в банку, що долучені до проєкту "Муніципальна картка "Картка киянина". Також можна отримати гроші у відділеннях Укрпошти.

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Також ми писали, що Данське агентство міжнародного розвитку в одному з регіонів надає грошову допомогу. Виплати доступні вразливим категоріям громадян.