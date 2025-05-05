Гранты на обучение — украинцев приглашают в летнюю школу Aurora Students

Украинцы получат гранты на обучение — детали программы
Юных украинцев приглашают в летнюю школу "Aurora Students". Лучшие студенты, которые примут участие в проекте, пройдут стажировку у ТОП-менеджеров и получат гранты на обучение.
Об этом говорится на странице организаторов в соцсети Facebook.
Подробнее о летней школе "Aurora Students"
Как отмечается, целью проекта является подготовка студентов к профессиональной деятельности, развитие предпринимательского мышления и привлечение перспективных кандидатов в компанию.
"Присоединяйся к летней школе Aurora Students и прокачай свои навыки в IТ, маркетинге, коммерции и других сферах!" — говорится в сообщении.
В рамках программы студентов и выпускников ждут:
- проведение лекций от ведущих ТОП-менеджеров;
- мастер-классы от экспертов;
- участие в практических заданиях, работа над реальными кейсами;
- встреча участников программы с СЕО;
- знакомство с командами, которые создают современный бизнес;
- работа над финальным проектом.
Кто и как может присоединиться к программе
Принять участие в летней школе "Aurora Students" смогут студенты 1-5 курсов и выпускники, а также амбициозные люди с нестандартным мышлением.
После прохождения курса лучшие студенты получат:
- стажировку у ТОП-менеджеров;
- гранты на обучение;
- работу в компании.
Для тех, кто хочет принять участие в учебной программе, нужно подать специальную онлайн-заявку. После чего ответственный менеджер выйдет на связь для обсуждения деталей.
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