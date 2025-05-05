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Украинцы получат гранты на обучение — детали программы

5 мая 2025 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Гранты на обучение — украинцев приглашают в летнюю школу Aurora Students
Мужчины и женщины в офисе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Юных украинцев приглашают в летнюю школу "Aurora Students". Лучшие студенты, которые примут участие в проекте, пройдут стажировку у ТОП-менеджеров и получат гранты на обучение.

Об этом говорится на странице организаторов в соцсети Facebook.

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Подробнее о летней школе "Aurora Students"

Как отмечается, целью проекта является подготовка студентов к профессиональной деятельности, развитие предпринимательского мышления и привлечение перспективных кандидатов в компанию.

"Присоединяйся к летней школе Aurora Students и прокачай свои навыки в IТ, маркетинге, коммерции и других сферах!" — говорится в сообщении.

В рамках программы студентов и выпускников ждут:

  • проведение лекций от ведущих ТОП-менеджеров;
  • мастер-классы от экспертов;
  • участие в практических заданиях, работа над реальными кейсами;
  • встреча участников программы с СЕО;
  • знакомство с командами, которые создают современный бизнес;
  • работа над финальным проектом.

Кто и как может присоединиться к программе

Принять участие в летней школе "Aurora Students" смогут студенты 1-5 курсов и выпускники, а также амбициозные люди с нестандартным мышлением.

После прохождения курса лучшие студенты получат:

  • стажировку у ТОП-менеджеров;
  • гранты на обучение;
  • работу в компании.

Для тех, кто хочет принять участие в учебной программе, нужно подать специальную онлайн-заявку. После чего ответственный менеджер выйдет на связь для обсуждения деталей.

 

Ранее мы рассказывали, что дети могут принять участие в программе минигрантов от ЮНИСЕФ. Молодежный конкурс призван поддержать внутренне перемещенных лиц из Донецкой области.

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