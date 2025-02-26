Виплати від Caritas Ukraine — де приймають заявки на допомогу у лютому

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Благодійний фонд "Карітас Кривий Ріг" відкрив запис на отримання грошової допомоги наприкінці лютого 2025 року. Подати заявки у Дніпропетровській області зможуть тільки ті, хто відповідає умовам програми.

Про це повідомляє БФ "Карітас Кривий Ріг" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, йдеться про допомогу від "Карітас Кривий Ріг", що діє при парафіяльному центрі "Рідна хата" Парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ у м. Кривий Ріг.

Благодійники фонду оголосили реєстрацію на надання термінової допомоги тим, хто постраждав від агресії РФ. Кошти нададуть в рамках проєкту "Реагування на критичне становище ВПО та постраждалого місцевого населення: посилення громад у східних та західних областях України".

"Фахівці БФ "Карітас Кривий Ріг" продовжують реєструвати грошову допомогу для задоволення термінових потреб", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що зараз триває попередній запис на отримання фінансової допомоги лише для певних категорій громадян. Серед вимог:

громадяни мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО);

переселенці проживають у Кривому Розі;

громадяни мають третю групу інвалідності.

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Кожний зареєстрований громадянин зможе отримати від благодійного фонду "Карітас Кривий Ріг" по 10,8 тис. грн.

Фахівці кризового центру проводять запис за номером: 067 494 08 63.

Також благодійники фонду надають психологічну та гуманітарну підтримку жителям Кривого Рогу. Офіс працює за адресою Івана Франка, 8.

Оголошення. Джерело: Карітас Кривий Ріг в FB

Як відомо, "Карітас України" входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Слово "Сaritas" означає литовською мовою любов і милосердя.

Раніше ми розповідали, що українцям доступна фінансова допомога від Агенції ООН у справах біженців. Нею зможуть скористатися особи, яким довелося залишати домівки протягом останніх пів року і мають вразливості, та особи, які після виїзду повернулися додому з-за кордону.

Також повідомлялося, що у Чернігівської області можна подати заявки на допомогу від Данії. Гроші надасть Данська рада у справах біженців для найбільш вразливих категорій українців.