Виплати від Данії — де можна подати заявку на 10,8 тис. грн

Гривневі купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Чернігівської області мають шанс отримати грошову допомогу від найбільшої міжнародної неурядової організації Данії — Данської ради у справах біженців (DRC). Кошти зможуть отримати ті громадяни, які належать до вразливих категорій.

Про це повідомляє громадська організація "Лампа" у соцмережі Facebook.

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Як зазначається, матеріальну допомогу зможуть отримати внутрішні переселенці, які мешкають у Семенівській громаді та мали відповідний статус з серпня 2024 року до лютого 2025 року. Також потрібно належати до однієї з таких категорій:

домогосподарство (сім'ю) очолює одна особа, є щонайменше одна дитина або людина, вік якої перевищує 55 років;

домогосподарство (родина) має у своєму складі осіб з інвалідністю.

Організатори зауважили, що до складу домогосподарства можуть входити наступні особи:

дружина/чоловік;

діти до 23 років;

дідусь і бабуся, які перебувають на їхньому утриманні.

Решта родичів можуть зареєструватися окремо.

Розмір грошової допомоги становить 10,8 тис. грн на одну особу. Проте максимально можна тримати кошти на п’ятеро осіб у родині.

Оголошення. Джерело: ГО "Лампа"

Як подати заявки на грошову допомогу

Для того, щоб отримати грошову допомогу від Данської ради у справах біженців, необхідно заповнити спеціальну онлайн-форму. При цьому реєструватися може лише одна людина від конкретного домогосподарства.

Всі зареєстровані у разі отримання права на виплати матимуть СМС-запрошення для фізичної реєстрації. Всі охочі мають поспішити, адже заявки прийматимуть лише до 26 лютого 2025 року.

Деталі можна уточнити за такими контактними номерами:

0 (800) 33−60−13 (безкоштовно по Україні);

+38 (067) 131−69−80;

+38 (050) 051−14−07.

Нагадаємо, у лютому частина українців отримає фінансову допомогу від міжнародної гуманітарної організації Mercy Corps. Проте реєстрація буде доступна тільки в одній з українських областей.

Також ми писали, що благодійники фонду "Карітас Кривий Ріг" надаватимуть виплати до 43 тис. грн деяким українцям. Заявки на виплати приймають на Дніпропетровщині.