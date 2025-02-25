Виплати дітям у 2025 році — яка нова допомога з'явилася

Вихованці дитячого будинку сімейного типу. Фото: УНІАН

В Україні діти, позбавлені батьківського піклування, перебувають під захистом держави. Вони отримують широкий спектр пільг для забезпечення свого благополуччя. На рівні з державою фінансову підтримку осиротілим дітям надають також громади. Наприклад, у Херсоні з 2025 року діятиме нова програма, яка передбачає виплати маленьким жителям міста, які втратили батьків під час російської агресії проти України.

Про це написав у своєму Telegram-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Кому та скільки виплачуватимуть у 2025 році

Грошова допомога буде регулярною: 10 тис. грн зможуть оформити опікуни або піклувальники дитини, якщо:

у неї є херсонська реєстрація;

дитина втратила одного або обох батьків під час бойових дій після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Що потрібно, аби оформити допомогу

Хтось із членів родини має подати заяву до органів соціального захисту населення.

"Гроші виплачуватимуться щомісяця на кожну дитину до її повноліття — 18 років", — повідомив Мрочко.

Виплати на дітей у 2025 році — про що варто знати

В Україні у 2025 році сім’ї, які вирішили узяти тимчасову опіку над осиротілою дитиною до отримання нею статусу сироти або дитини, яка позбавленої батьківського піклування, отримуватимуть фінансову підтримку від держави. Гроші виплачуються в рамках програми "Дитина не одна", а розмір виплат залежить від віку дитини та наявності інвалідності:

для дітей до 6 років — 6 407,5 грн (або 8 970,5 грн для дітей з інвалідністю);

для дітей від 6 до 18 років — 7 990 грн (або 11 186 грн для дітей з інвалідністю).

На підтримку також можуть розраховувати прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи змінився у 2025 році розмір аліментів на дітей. Платити аліменти один із батьків зобов’язаний навіть під час війни.

Також ми писали, що цієї зими діти із малозабезпечених родин та ВПО із дітьми нараховували по 6,5 тис. грн. Ці кошти можна було витратити теплий одяг або інші необхідні зимові речі.