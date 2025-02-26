Виплати від Агенції ООН — де приймають заявки на 10,8 тис. грн

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Агенція ООН у справах біженців відкриє реєстрацію на фінансову допомогу у Києві. Заявки прийматимуть від вразливих категорій громадян.

Про це анонсував пресцентр УВКБ ООН у Telegram.

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Умови програми допомоги від Агенції ООН

Фінансова допомога від Агенції ООН у справах біженців буде доступна для таких категорій громадян, які постраждали через агресію РФ:

для осіб, котрим довелося залишати свої оселі упродовж останніх пів року і мають вразливості;

для осіб, котрі після виїзду повернулися додому (як з інших областей, так і з-за кордону від 24 лютого 2022 року).

Серед обов’язкових критеріїв вразливості, що дадуть змогу подати заявку на допомогу:

у родині з неповнолітніми дітьми та людьми похилого віку, є тільки один з батьків (матір чи батько);

у сім'ї бабуся чи дідусь виховують одну або кілька дітей, яким нема 18 років;

у родині є особи з особливими потребами у зв'язку з хворобами або інвалідністю.

Також організаторам важливий фінансовий стан претендентів. Дохід на одну людину в домогосподарстві не може перевищувати 5,4 тис. грн.

Сума виплати та як зареєструватися на фіндопомогу

Як зазначають благодійники, кожна людина в родині отримає від Агенції ООН по 10,8 тис. грн. Зареєструватися у чергу на виплати 26 лютого 2025 року можна буде, заповнивши онлайн-форму.

"В середу, 26 лютого о 12:00 буде відкрито форму для запису в пункт збору даних в м. Київ. Приймання здійснюється виключно за попереднім записом", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі успішного заповнення форми необхідно очікувати на дзвінок від працівників Благодійного фонду "Право на захист", що є партнером Агенції. Далі чекатиме подальша перевірка на відповідність умовам програми та призначення дати, часу та адреси приймання.

Раніше ми писали, що у Чернігівської області громадяни зможуть подати заявки на фіндопомогу від найбільшої міжнародної організації Данії. Виплати від Данської ради у справах біженців будуть доступні для вразливих категорій громадян.

Також повідомлялося, що фонд "Карітас Кривий Ріг" приймає заявки на виплату близько 40 тис. грн. Українці зможуть подати заявки у Дніпропетровській області.