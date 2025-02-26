Выплаты от Caritas Ukraine — где принимают заявки на помощь в феврале

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Каритас Кривой Рог" открыл запись на получение денежной помощи в конце февраля 2025 года. Подать заявки в Днепропетровской области смогут только те, кто соответствует условиям программы.

Об этом сообщает БФ "Каритас Кривой Рог" в соцсети Facebook.

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Как отмечается, речь идет о помощи от "Каритас Кривой Рог", который действует при приходском центре "Родной дом" Прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог.

Благотворители фонда объявили регистрацию на оказание срочной помощи тем, кто пострадал от агрессии РФ. Средства предоставят в рамках проекта "Реагирование на критическое положение ВПЛ и пострадавшего местного населения: усиление громад в восточных и западных областях Украины".

"Специалисты БФ "Каритас Кривой Рог" продолжают регистрировать денежную помощь для удовлетворения срочных потребностей", — говорится в сообщении.

Там отметили, что сейчас идет предварительная запись на получение финансовой помощи только для определенных категорий граждан. Среди требований:

граждане имеют статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

переселенцы проживают в Кривом Роге;

граждане имеют третью группу инвалидности.

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Каждый зарегистрированный гражданин сможет получить от благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог" по 10,8 тыс. грн.

Специалисты кризисного центра проводят запись по номеру: 067 494 08 63.

Также благотворители фонда оказывают психологическую и гуманитарную поддержку жителям Кривого Рога. Офис работает по адресу Ивана Франко, 8.

Объявление. Источник: Каритас Кривой Рог в FB

Как известно, "Каритас Украины" входит в одну из крупнейших международных сетей благотворительных организаций в мире и Европе. Слово "Сагітаѕ" означает на литовском языке любовь и милосердие.

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финансовая помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Ею смогут воспользоваться лица, которым пришлось покидать дома в течение последних полгода и имеют уязвимости, и лица, которые после выезда вернулись домой из-за границы.

Также сообщалось, что в Черниговской области можно подать заявки на помощь от Дании. Деньги предоставит Датский совет по делам беженцев для наиболее уязвимых категорий украинцев.