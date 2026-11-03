Людина тримає дрова у руках. Фото: Magnific

У листопаді 2026 року жителям одного регіонів буде доступна програма підтримки з надання твердого палива до опалювального сезону, що фінансується за рахунок Гуманітарного фонду для України (ГФУ/UHF). Отримати такий вид допомоги зможуть вразливі категорії населення.

Про те, хто і як зможе оформити зимову допомогу, розповідають Новини.LIVE.

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Де доступне тверде паливо на зиму від UHF

Йдеться про зимову ініціативу громадської організації "Спільна справа для людей", яку реалізують за фінансування UHF. Вона передбачає надання мешканцям Південноміської та Безлюдівської громади Харківської області допомоги у вигляді дров для стабільного проходження холодного сезону.

"Наближається зима, і для багатьох родин тверде паливо залишається основним джерелом тепла. ГО "Спільна справа для людей" забезпечує мешканців Безлюдівської та Південноміської громад дровами до початку опалювального сезону", — повідомляють організатори.

Згідно з умовами, кожне домогосподарство у відповідних громадах отримає допомогу у вигляді 7,51 складометра.

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Кому буде доступна зимова допомога

Подати заявки на отримання допомоги на опалювальний сезон зможуть вразливі групи громадян. Така підтримка буде доступна:

Людям похилого віку, яким понад 60 років; Громадянам, які мають інвалідність; Сиротам та дітям без батьківського піклування; Багатодітним та малозабезпеченим родинам; Вагітним жінкам/матерям з малолітніми дітьми.

У пріоритеті будуть такі категорії громадян:

Евакуйовані домогосподарства недавно;

Внутрішні переселенці;

Господарства, що постраждали від війни;

Громадяни, які повернулися до пошкодженої оселі;

Родини, які не мають змоги оплачувати опалення/мають потребу у твердому паливі.

Як оформити допомогу у вигляді дров

Долучитися до програми, що фінансується в рамках гуманітарної допомоги UHF, можна, подавши заявку. Відбір будуть здійснювати за результатами реєстрації та перевірки реальних потреб заявників.

Охочі можуть звернутися за номером гарячої лінії: 0 800 330 454 (Пн–Пт, 9:00–18:00).

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді БФ "Карітас України" надасть вразливим категорія грошову допомогу у вигляді ваучерів на 3 000 грн. Виплати можна буде витратити на реабілітаційне медобладнання. Зокрема, така можливість буде доступна самотнім громадянам старшого віку (від 55 років).

Ще Новини.LIVE писали про те, що 4 листопада у Києві внутрішні переселенці зможуть отримати грошову допомогу від УВКБ ООН. Виплати стануть доступні вразливим категоріям громадян, зокрема пенсіонерам та людям з інвалідністю. У рамках програми кожному в родині гарантують по 12 300 грн.