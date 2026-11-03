Жінка похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

У листопаді 2026 року одне з представництв благодійного фонду "Карітас України" реалізує нову цільову програму, що передбачає надання для вразливих категорій грошової допомоги у вигляді ваучерів. Кошти можна буде витратити на придбання реабілітаційного медичного обладнання.

Про те, кому доступний такий вид підтримки, розповідає видання Новини.LIVE.

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Що передбачає нова допомога від Карітас

Як зазначають організатори, реєстрація на отримання допомоги для людей, яким за медичними показаннями необхідне реабілітаційного обладнання, стартувала у місті Харків.

"Проєкт "Ініціатива телемедичної допомоги та підтримки життєдіяльності. VITAL" / V.I.T.A.L. — Vital initiative for Telemedicine Aid and Livelihood реалізується Карітасом України за фінансування Італійського співробітництва", — йдеться у повідомленні.

У рамках програми передбачається надання ваучерів номіналом 3 000 гривень, на які можна буде купити необхідні засоби реабілітації під час замовлення на сайті партнерської організації. Ваучер зможе покрити вартість товару повністю чи частково.

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Хто зможе отримати такий вид підтримки

Подавати заявки для участі у програмі можуть громадяни, які потребують медобладнання та належать до однієї з вразливих категорій населення. Йдеться про:

Самотніх людей старшого віку (від 55 років); Людей з інвалідністю I-II груп, а також людей з інвалідністю з дитинства; Вагітних жінок та матерів, які годують грудьми, з дітьми віком до трьох років; Одиноких матерів, батьків або опікунів неповнолітніх дітей. Багатодітні родини, які виховують від трьох неповнолітніх дітей.

Ваучер можна буде використати на придбання засобів реабілітації за індивідуальними потребами і медичними показаннями:

ортези;

корсети;

ходунки;

милиці;

крісла колісні;

протипролежневі матраци;

туалетні стільці;

ортопедичні устілки;

слухові апарати;

інше необхідне обладнання.

Як зареєструватися для отримання ваучера

Громадяни, які підпадають під умови програми благодійного фонду "Карітас Харків", мають заповнити онлайн-форму. В анкеті потрібно буде вказати усю необхідну інформацію та заповнити обов’язкові поля.

Після подачі заявки слід очікувати дзвінка від соціального працівника, який сповістить про подальші кроки та, за відповідності критеріям, запросить до офісу для проходження остаточної реєстрації.

Організатори звертають увагу на те, що кількість ваучерів обмежена, і що заповнення онлайн-форми є лише одним з етапів відбору, тому не гарантує отримання допомоги.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 4 листопад УВКБ ООН відкриє реєстрацію на грошову допомогу у Києві. Виплати будуть доступні громадянам, які прибули у столицю, залишивши свої оселі через війну. У рамках програми кожен у родині отримає по 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени жителі Запорізької області зможуть отримати допомогу від БФ "Stabilization Support Services". Йдеться про тих, хто підпадав під примусову евакуацію. Виплати отримають багатодітні, домогосподарства з особами з інвалідністю та громадянам, яким більш ніж 60 років.