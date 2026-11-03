Украинцы получат дрова на зиму от UHF: какие условия
В ноябре 2026 года жителям одного из регионов будет доступна программа поддержки по предоставлению твердого топлива к отопительному сезону, финансируемая за счет Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Получить такую помощь смогут уязвимые категории населения.
О том, кто и как сможет оформить зимнюю помощь, рассказывают Новини.LIVE.
Где можно получить твердое топливо на зиму от UHF
Речь идет о зимней инициативе общественной организации "Спільна справа для людей", которая реализуется при финансовой поддержке UHF. Она предусматривает предоставление жителям Южногородской и Безлюдовской громад Харьковской области помощи в виде дров для стабильного переживания холодного сезона.
"Приближается зима, и для многих семей твердое топливо остается основным источником тепла. Общественная организация "Спільна справа для людей" обеспечивает жителей Безлюдовской и Южногородской громад дровами до начала отопительного сезона", — сообщают организаторы.
Согласно условиям, каждое домохозяйство в соответствующих громадах получит помощь в виде 7,51 кубометра.
Кому будет доступна зимняя помощь
Подать заявки на получение помощи на отопительный сезон смогут уязвимые группы граждан. Такая поддержка будет доступна:
- Пожилым людям старше 60 лет;
- Гражданам с инвалидностью;
- Сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки;
- Многодетным и малообеспеченным семьям;
- Беременным женщинам и матерям с малолетними детьми.
Приоритет будет отдаваться следующим категориям граждан:
- Недавно эвакуированные домохозяйства;
- Внутренние переселенцы;
- Домохозяйства, пострадавшие от войны;
- Граждане, вернувшиеся в поврежденное жилье;
- Семьи, не имеющие возможности оплачивать отопление/нуждающиеся в твердом топливе.
Как оформить помощь в виде дров
Присоединиться к программе, финансируемой в рамках гуманитарной помощи UHF, можно, подав заявку. Отбор будет осуществляться по результатам регистрации и проверки реальных потребностей заявителей.
Желающие могут обратиться по номеру горячей линии: 0 800 330 454 (пн–пт, 9:00–18:00).
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре БФ "Каритас Украины" предоставит уязвимым категориям населения денежную помощь в виде ваучеров на 3 000 грн. Выплаты можно будет потратить на реабилитационное медицинское оборудование. В частности, такая возможность будет доступна одиноким гражданам старшего возраста (от 55 лет).
Также Новини.LIVE писали о том, что 4 ноября в Киеве внутренние переселенцы смогут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Выплаты станут доступны уязвимым категориям граждан, в частности пенсионерам и людям с инвалидностью. В рамках программы каждому члену семьи гарантируется по 12 300 грн.