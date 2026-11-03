Человек держит дрова в руках. Фото: Magnific

В ноябре 2026 года жителям одного из регионов будет доступна программа поддержки по предоставлению твердого топлива к отопительному сезону, финансируемая за счет Гуманитарного фонда для Украины (ГФУ/UHF). Получить такую помощь смогут уязвимые категории населения.

О том, кто и как сможет оформить зимнюю помощь, рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Где можно получить твердое топливо на зиму от UHF

Речь идет о зимней инициативе общественной организации "Спільна справа для людей", которая реализуется при финансовой поддержке UHF. Она предусматривает предоставление жителям Южногородской и Безлюдовской громад Харьковской области помощи в виде дров для стабильного переживания холодного сезона.

"Приближается зима, и для многих семей твердое топливо остается основным источником тепла. Общественная организация "Спільна справа для людей" обеспечивает жителей Безлюдовской и Южногородской громад дровами до начала отопительного сезона", — сообщают организаторы.

Согласно условиям, каждое домохозяйство в соответствующих громадах получит помощь в виде 7,51 кубометра.

Читайте также:

Кому будет доступна зимняя помощь

Подать заявки на получение помощи на отопительный сезон смогут уязвимые группы граждан. Такая поддержка будет доступна:

Пожилым людям старше 60 лет; Гражданам с инвалидностью; Сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки; Многодетным и малообеспеченным семьям; Беременным женщинам и матерям с малолетними детьми.

Приоритет будет отдаваться следующим категориям граждан:

Недавно эвакуированные домохозяйства;

Внутренние переселенцы;

Домохозяйства, пострадавшие от войны;

Граждане, вернувшиеся в поврежденное жилье;

Семьи, не имеющие возможности оплачивать отопление/нуждающиеся в твердом топливе.

Как оформить помощь в виде дров

Присоединиться к программе, финансируемой в рамках гуманитарной помощи UHF, можно, подав заявку. Отбор будет осуществляться по результатам регистрации и проверки реальных потребностей заявителей.

Желающие могут обратиться по номеру горячей линии: 0 800 330 454 (пн–пт, 9:00–18:00).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре БФ "Каритас Украины" предоставит уязвимым категориям населения денежную помощь в виде ваучеров на 3 000 грн. Выплаты можно будет потратить на реабилитационное медицинское оборудование. В частности, такая возможность будет доступна одиноким гражданам старшего возраста (от 55 лет).

Также Новини.LIVE писали о том, что 4 ноября в Киеве внутренние переселенцы смогут получить денежную помощь от УВКБ ООН. Выплаты станут доступны уязвимым категориям граждан, в частности пенсионерам и людям с инвалидностью. В рамках программы каждому члену семьи гарантируется по 12 300 грн.