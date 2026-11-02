Виплати від ERC Ukraine: де доступні гранти від 12 780 грн у листопаді

Жінка та чоловік з паперами. Фото: Magnific

У листопаді 2026 року у трьох областях України Естонська рада у справах біженців (ERC Ukraine) реалізує програму з надання фінансової підтримки для сільських господарств, які займаються виробництвом м’ясної та яєчної продукції. Виплати передбачені для вразливих груп осіб, зокрема громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. У рамках ініціативи можна отримати гранти від 12 780 грн.

Про те, хто зможе оформити виплати, повідомляє сайт Новини.LIVE.

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Кому доступна грошова допомога від ERC Ukraine

Йдеться про грантову програму для тих, хто продовжує проживати поблизу фронту (25 кілометрів і далі):

у Запорізькій області (Запорізький район);

у Харківській області (Ізюмський, Куп'янський, Харківський та Чугуївський район);

у Дніпропетровській області (Криворізький, Нікопольський, Синельниківський район).

Фінпідтримка доступна для домогосподарств із вразливих груп:

Осіб з інвалідністю І-ІІ групи; Громадян похилого віку (від 60 років); Людей, які не мають роботи; Ветеранів війни, які вже не служать; Молодих домогосподарств (до 25 років); Родин, де є від трьох неповнолітніх дітей; Вагітних жінок/жінок, які мають дітей до двох років; Родинам з неповнолітніми дітьми, які очолює один дорослий.

Сума фінансових грантів та як зареєструватися

Згідно з умовами програми, на виробництво м’ясної та яєчної продукції можна отримати 12 780 грн. Також можна оформити на інші види діяльності 16 600 та 17 381 грн (на вирощування продуктів рослинного походження, виробництво молочної продукції, розведення кіз або свиней).

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Для подачі заявки необхідно заповнити онлайн-форму, додавши документацію:

довідку переселенця (перемістились більш ніж шість місяців тому);

меддовідку про поранення через бойові дії;

підтвердження втрати рідного через війну;

довідку про інвалідність внаслідок війни;

акт щодо пошкодженого/зруйнованого майна;

підтвердження проживання у зазначених районах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у листопаді УВКБ ООН приймає заявки на надання фінпідтримки для громадян, які залишили свої домівки через загрози від бойових дій, у Сумській області. Виплати у розмірі до 12 300 грн розраховані на тримісячний термін на основні потреби для вразливих груп.

Ще Новини.LIVE писали про те, що у п'яти областях доступна програма "Карітас-Спес", що передбачає надання допомоги на розвиток господарства, опанування нової професії чи старт власної справи. Гранти отримають вразливі категорії громадян, зокрема багатодітні родини. Сума допомоги може становити 43 200 грн.