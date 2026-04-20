Виплати від США: кому з вразливих українців нарахують 10 800 грн навесні

Представництво Червоного Хреста за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів надає одноразову допомогу для громадян однієї з українських громад в межах проєкту "Допомога у реагуванні на національні кризи, гуманітарні операції та зміцнення стійкості". Долучитися до неї можуть тільки вразливі категорії громадян.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на повідомлення організаторів.

Хто отримає допомогу в рамках проєкту за підтримки США

Як зазначається, грошова допомога передбачена для вразливого населення прифронтових громад Сумського регіону.

Реалізує проєкт підтримки українців громадська організація "Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України".

Метою відповідної програми є забезпечення покриття базових потреб вразливих категорій громадян: продукти, ліки, житлово-комунальні послуги, транспорт та одяг. А також:

зменшити фінансовий тиск на бюджети родин під час війни;

допомогти уникнути появи боргів та потреби в економії на найнеобхіднішому.

Територія реалізації програми зосереджена у старостинських округах Путивльської міської громади Сумської області:

Зінівському;

Бабинському;

Волокитинському;

Вязенківському;

Заріччанському;

Руднєвському.

Зокрема, у списку вразливих категорій: переселенці, батьки, що виховують від двох дітей, самотні батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей, родини, де є особи з інвалідністю чи люди від 65 років, самотні жінки з дітьми, малозабезпечені родини.

Розмір грошової допомоги та куди звертатися

Фінансова підтримка з боку Державного департаменту Сполучених Штатів становить 10 800 грн на кожну особу в родині. Виплату допомоги буде надано одноразово, вона розрахована на шість місяців.

Громадяни, які підпадають під вищевказані вимоги, можуть звернутися за оформленням допомоги за наступним контактом (Пн–Пт 10:00–15:00): +38 (095) 570-37-53.

