Виплати для переселенців: хто може оформити додаткову допомогу у 12 000 грн

Людина тримає грошові купюри.

Релігійна місія Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" приймає заявки від внутрішньо переміщених осіб на надання фінансової допомоги. Скористатися такою можливістю можуть громадяни, які проживають в одному з міст прифронтової області.

Хто має право на фінансову допомогу від Карітас

Йдеться про можливість отримати грошову допомогу від "Карітас-Спес", що діє 26 років в Україні. Діяльність місії покликана побороти бідність, відновити соціальну справедливість та підтримати громадян під час війни. У квітні цього року скористатися можливістю отримати грошову допомогу можуть жителі міста Конотоп Сумської області.

За даними організаторів, виплати передбачені для громадян, які приїхали в це місто з небезпечних областей упродовж останніх 45 діб. Однак виплати не передбачені тим, хто раніше отримував аналогічну підтримку від інших гуманітарних організацій та фондів.

"Дорогі друзі! Якщо Ви нещодавно евакуювались (довідка ВПО до 45 діб) та не отримували грошову допомогу від інших фондів та благодійних організацій. Маємо змогу зареєструвати вас на таку допомогу", — повідомляють організатори.

Для можливості оформлення фінансової допомоги заявники мають дотриматися відразу кількох вимог:

Мешкати на момент звернення у місті Конотоп; Мати довідку переселенця, отриману протягом останніх 45 днів; Підтвердити відсутність отримання іншої допомоги.

Розмір грошової допомоги та як оформити

Проєкт передбачає надання евакуйованим родинам у прифронтове місто фінансової допомоги від релігійної місії Римсько-Католицької Церкви "Карітас-Спес України" у розмірі 12 300 грн для кожної особи.

Для цього необхідно підготувати такі документи:

паспорт та ідентифікаційний код;

довідку внутрішнього переселенця;

реквізити з банку (одні на родину);

документ з підтвердженням виїзду з громади, де тривають бойові дії/можливі бойові дії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 20 квітня УВКБ ООН виплатить грошову допомогу громадянам в одному з прифронтових міст. Залежно від обставин організація надасть виплати у сумі від 10 800 до 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що в одному з регіонів громадяни можуть подавати заявки на участь у програмі від Данської ради з питань біженців. Вона передбачає надання грантів у розмірі від 43 000 до 216 000 грн.