Выплаты от США: кому из уязвимых украинцев начислят 10 800 грн весной

Гривневые банкноты в руках.

Представительство Красного Креста при финансовой поддержке Государственного департамента Соединенных Штатов предоставляет одноразовую помощь для граждан одной из украинских громад в рамках проекта "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости". Приобщиться к ней могут только уязвимые категории граждан.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на сообщение организаторов.

Кто получит помощь в рамках проекта при поддержке США

Как отмечается, денежная помощь предусмотрена для уязвимого населения прифронтовых громад Сумского региона.

Реализует проект поддержки украинцев общественная организация "Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины".

Целью соответствующей программы является обеспечение покрытия базовых потребностей уязвимых категорий граждан: продукты, лекарства, жилищно-коммунальные услуги, транспорт и одежда. А также:

Читайте также:

уменьшить финансовое давление на бюджеты семей во время войны;

помочь избежать появления долгов и потребности в экономии на самом необходимом.

Территория реализации программы распространяется на старостинские округа Путивльской городской громады Сумской области:

Зиновский;

Бабинский;

Волокитинский;

Вязенковский;

Зареччанский;

Рудневский.

В частности, в списке уязвимых категорий: переселенцы, родители, воспитывающие от двух детей, одинокие родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей, семьи, где есть лица с инвалидностью или люди от 65 лет, одинокие женщины с детьми, малообеспеченные семьи.

Размер денежной помощи и куда обращаться

Финансовая поддержка со стороны Государственного департамента Соединенных Штатов составляет 10 800 грн на каждого человека в семье. Выплата помощи будет предоставлена единовременно, она рассчитана на шесть месяцев.

Граждане, которые подпадают под вышеуказанные требования, могут обратиться за оформлением помощи по следующему контакту (Пн-Пт 10:00-15:00): +38 (095) 570-37-53.

