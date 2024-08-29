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Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

29 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії підвищаться на 450 грн — кому нарахують доплату у вересні
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У вересні поточного року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Хто має право на надбавку у 450 грн

Українське законодавство вже кілька останніх років передбачає надання спеціальних доплат громадянам, вік яких перевищує 75 років. Ще одним важливим критерієм є те, що загальний розмір сумарної виплати не повинен бути вищим за 10,34 тисячі гривень.

Відповідна надбавка нараховується пенсіонерові щомісяця після досягнення ним 75-річного віку. Таку компенсаційну доплату відносять до перерахунків, які вимагають особистого звернення до Пенсійного фонду.

Надбавку почнуть додавати до пенсії після досягнення громадянином вищевказаного віку після дати народження, не з початку календарного місяця. З огляду на це, у перший місяць вона може бути меншою.

Інші вікові доплати до пенсій

Окрім того, передбачені й інші вікові надбавки. Їх нарахують молодшим та більш старшим пенсіонерам. Загалом доплат налічується три види. Мають право на виплати також ті, хто досяг 70 та 80 років.

Вимоги щодо призначення відповідної доплати подібні. Також потрібно отримувати пенсію за віком і розмір не може бути більшим за суму 10,3 тисячі гривень.

У разі досягнення вищевказаних вікових планок, громадяни матимуть право на щомісячні доплати у наступному розмірі:

  • для тих, кому виповнилось 70 років і до 75-ти включно — призначать надбавку у 300 гривень;
  • для тих, хто відсвяткує 80 років і більше — нарахують зверху 570 гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні наступного року очікується посилення вимог для права на пенсійні виплати для частини громадян. Відомо, як зміняться правила виходу на "заслужений відпочинок".

Також ми писали, що в Україні налічується більш ніж десять мільйонів громадян, які отримують пенсії. Відомо, як розміри виплат відрізняються залежно від регіону.

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