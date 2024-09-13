Пенсии в Украине - кому из граждан доплатят 889 грн в 2024 году

Пожилая женщина. Фото: Freepik

Пожилые граждане получат доплаты максимально 889 грн к пенсии в 2024 году. Дополнительная денежная помощь предоставляется в рамках программы от Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Как отмечают в Минсоцполитики, денежные выплаты от ООН предоставят пенсионерам, проживающим на территориях активных или вероятных боевых действий. Эта мера коснется только тех, кто получает минимальные пенсионные выплаты.

Выплату материальной помощи от ВПП ООН предоставляют пенсионерам, проживающим в опасных областях:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Среди критериев получения надбавки:

пенсия менее 3,25 тыс. гривен;

гражданин не получал пособия от международных организаций/выплат для ВПЛ после 1.03.2023 года.

Размер прибавки будет для каждого индивидуальным. Его рассчитывают как разницу между 3,25 тыс. и суммой пенсии. То есть лицо, имеющее пенсионную выплату — 3 тыс. гривен получит 250 гривен доплаты. А если пенсия минимальная на уровне 2,361 тыс. гривен, то ежемесячная доплата будет составлять 889 гривен.

Как будет происходить начисление помощи

Выплату дополнительной финансовой помощи будут осуществлять:

на банковскую карту путем перечисления денег;

через отделение АО "Укрпочта".

Прибавку от ООН назначат автоматически. Список получателей определят в зависимости от данных, зафиксированных в реестрах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине размер пенсионных выплат зависит от страхового стажа и заработной платы, которую люди получали за время своей трудовой деятельности. Известно, на какую пенсию на заслуженном отдыхе можно рассчитывать, имея 15 тысяч гривен зарплаты.

Также писали, что в Украине пенсия по инвалидности назначается при наличии страхового стажа. Однако для военнослужащих, получивших инвалидность во время службы, пенсия может быть назначена без страхового стажа.