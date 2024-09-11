Хто може отримати пенсію по інвалідності без стажу в Україні — деталі

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні пенсія по інвалідності зазвичай призначається за наявності страхового стажу. Проте для військовослужбовців, які отримали інвалідність під час служби, пенсія може бути призначена без наявності страхового стажу.

Про те, які умови призначення пенсії та хто може отримати її без стажу, розповідає OBOZ.UA.

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Детальніше про пенсії по інвалідності

Пенсія по інвалідності виплачується, коли особа частково або повністю втрачає здатність працювати через фізичні або психічні порушення. В Україні для призначення пенсії по інвалідності зазвичай потрібен страховий стаж, тривалість якого залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності та групи інвалідності.

Станом на 2024 рік діють такі вимоги до страхового стажу:

Для осіб з інвалідністю I та II групи: необхідний стаж коливається від 1 до 10 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності. Молодші особи потребують меншого стажу, тоді як старші мають мати більше років стажу для отримання пенсії.

Для осіб з інвалідністю III групи та осіб, які втратили годувальника: необхідний стаж варіюється від 1 до 14 років. Тривалість стажу визначається також віком на момент встановлення інвалідності або смерті годувальника.

Хто може отримати пенсію по інвалідності без стажу

Існує окрема категорія осіб, які можуть отримати пенсію по інвалідності без страхового стажу. Це стосується осіб, які отримали інвалідність під час проходження строкової військової служби. У таких випадках пенсія призначається незалежно від наявності стажу, що забезпечує соціальний захист військовослужбовцям, які постраждали під час служби та втратили працездатність.

Як призначають пенсію по інвалідності

Для отримання пенсії по інвалідності громадянину потрібно пройти певну процедуру. Спочатку особа повинна звернутися до медичного закладу для отримання направлення на медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), яка визначає ступінь втрати працездатності та призначає відповідну групу інвалідності. До документів, необхідних для подання на МСЕК, відносяться:

паспорт та ідентифікаційний код;

медична карта пацієнта;

довідка від профільних лікарів про стан здоров'я;

трудова книжка (за наявності);

копія історії хвороби з підтвердженням діагнозу.

Комісія не лише визначає групу інвалідності, але й надає рекомендації щодо видів трудової діяльності, якою особа може займатися з урахуванням інвалідності. МСЕК також оцінює причинно-наслідкові зв'язки між інвалідністю та професійною діяльністю, нещасними випадками або хворобами, включаючи ті, що виникли внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС чи політичних репресій.

Що ще треба знати

Нагадаємо, особи, які постраждали від наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, мають право на отримання спеціальної пенсії в Україні. Цей вид пенсії не може бути нижчим за встановлений державою мінімальний розмір.

Ми також писали, що український омбудсмен вважає неконституційною одну з норм закону про Держбюджет-2024. Через неї відбулося заниження деяких доплат до пенсійних виплат.