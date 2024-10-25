Допомога від держави — кому виплатять до 180 тис. грн

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні підприємці з Одеської, Миколаївської та Херсонської областей можуть отримати підтримку на суму до 180 тис. гривень. Для цього необхідно долучитися до конкурсу мініпроєктів із започаткування або відновлення бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Читайте також:

Програма підтримки для українських підприємців

Йдеться про ініціативу "Раннє відновлення бізнесу на Півдні України". Вона покликана створити належні умови для розвитку підприємництва. Програма передбачає надання підтримки для малого та середнього бізнесу на:

започаткування;

масштабування;

релокацію.

В освітню програму входить три навчальні модулі загальною тривалістю сім днів і двох візитів до успішних підприємств південного регіону:

для початківців із Миколаєва/Херсона проведуть 31 жовтня — 2 листопада та 6–9 листопада;

для досвідчених з Одеси організують 7–9 листопада і 13–16 листопада;

для досвідчених із Миколаєва/Херсона проведуть 28–30 листопада та 4–7 грудня;

для новачків з Одеси 5–7 грудня та 11–14 грудня.

Програмою передбачене:

експрес-навчання щодо підприємницької діяльності у воєнний період;

підготовка бізнес-планів українських підприємців;

робота підприємців з інвесторами.

Хто може долучитися до програми

Як зазначають у відомстві, учасниками відповідного проєкту можуть стати:

громадяни України;

внутрішньо переміщені особи;

особи віком 18–65 років;

громадяни, які живуть або здійснюють підприємницьку діяльність на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Авторам кращих ідей нададуть можливість придбати потрібне обладнання для бізнесу або покрити інші витрати, що пов’язані з розвитком власної справи.

Долучитися до конкурсу можуть 56 осіб. Очікується, що 26 кращих бізнес-ідей отримають фінансову підтримку на суму до 180 тис. гривень.

Для того, щоб взяти участь у проєкті, потрібно заповнити анкету за посиланням до 15:00 30 жовтня 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розширив можливості для бізнес-клієнтів. Тепер українці, зареєстровані як фізособи-підприємці, зможуть відкривати бізнес-рахунки у мобільному застосунку "Приват24" для фізосіб за кілька кліків.

Також ми писали, що молодим підприємцям віком до 25 років стали доступні гранти на суму до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу через портал державних послуг "Дія". Є лише одна вимога.