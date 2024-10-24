ПриватБанк розширив можливості клієнтів — що стало доступним у Приват24

Мобільний застосунок. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" розширив можливості для бізнес-клієнтів. Тепер українці, зареєстровані як фізособи-підприємці, зможуть відкривати бізнес-рахунки у мобільному застосунку "Приват24" для фізосіб за кілька кліків.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінустанови.

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Відкриття рахунків ФОП через Приват24

Як зазначають у банку, нова можливість покликана суттєво спростити процес реєстрації рахунків для представників малого бізнесу. Завдяки цьому підприємці отримають швидкий та зручний спосіб керувати власними фінансами у мобільному банку.

За словами члена правління ПриватБанку Євгена Заіграєва, тільки з початку поточного року у банку налічується 123 тисячі нових рахунків для фізосіб-підприємців. Водночас, зростання активної клієнтської бази становить 6% (721 тисячу клієнтів).

"Ми залучаємо майже кожного третього українського підприємця, який лише зареєстрував свій бізнес", — повідомив представник банку.

Як відкрити рахунок ФОП

Як пояснили у ПриватБанку, для відкриття рахунків потрібно зробити лише кілька кроків, на що піде кілька хвилин. А саме потрібно:

авторизуватися у застосунку Приват24;

вибрати меню Сервіси-Бізнес та опцію відкриття рахунку для фізособи-підприємця;

надати розповідь про власний бізнес;

обрати бізнес-карту та тарифний пакет для обслуговування;

підтвердити відкриття рахунку;

замовити бізнес-картку.

При цьому банк автоматично заповнить більшість інформації на основі наявних даних про клієнта. Через це процес стане швидким та зручним.

Послуга відкриття рахунку безкоштовна. Для нових фізосіб-підприємців діє спеціальна пропозиція — три місяці без абонплати за обслуговування рахунку.

Оголошення. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк запровадив для своїх клієнтів нову послугу — зняття готівки на касі під час оплати карткою за кордоном. Послуга була реалізована у співпраці з Mastercard і дозволяє уникнути додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Раніше ми писали, що у системі захисту державної фінустанови "ПриватБанк" існують певні прогалини, які дозволяють шахраям протиправне списання грошей з карток клієнтів. У банку розповіли, коли не вдається захистити гроші клієнтів.