Фінансова допомога у 2024 році — як отримати грант до 36 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні постраждалі від війни домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу до 36 тис. гривень від міжнародного донора. Фінансова допомога спрямована на запуск та відновлення господарської діяльності у низці галузей у восьми регіонах.

Про це повідомили в Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Кому з домогосподарств нададуть допомогу

Як зазначили у Мінреінтеграції, метою відповідної ініціативи є підтримка вразливих домогосподарств, що постраждали через агресію Росії. Зокрема, стосується релокованих підприємств та тих, хто повернувся на попередня місце проживання після переміщення.

Програму реалізує Представництво Естонської ради у справах біженців та фінансують: Генеральний директорат цивільного захисту та гумдопомоги в Європі (DG ECHO), Бюро гумдопомоги Агентства США з міжнародного розвитку (BHA/USAID) та МЗС Естонії.

Відібраним домогосподарствам виділять гранти від 26 тис. до 36 тис. грн на купівлю товарів та послуг, які необхідно спрямувати на масштабування виробництва та отримання доходу.

Допомога спрямована на запуск та відновлення бізнесу у таких галузях:

тваринництво;

рослинництво;

бджолярство;

городництво;

приготування харчових продуктів;

надання послуг;

пошив/ремонт одягу;

ремесла.

Подавати заявки на участь у програмі можна у деяких громадах:

у Дніпропетровській області;

у Донецькій області;

у Запорізькій області;

у Кіровоградській області;

у Миколаївській області.

у Полтавській області.

у Харківській області.

у Черкаській області.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд запровадив нову грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Підтримка покликана покрити витрати на стаціонарне лікування та проживання.

Також ми писали, що у вересні 2024 року жителі одного з регіонів можуть отримати нову допомогу від Благодійного фонду "Карітас". Фінансову допомогу надають на купівлю медичних препаратів.