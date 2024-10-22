Гранти на бізнес — як молодим українцям отримати до 150 тис. грн

Люди за комп'ютером. Фото: careers

Українським молодим підприємцям віком до 25 років стали доступні гранти на суму до 150 тис. гривень на відкриття власного бізнесу через портал державних послуг "Дія". Є лише одна вимога.

Про це повідомило Міністерство економіки.

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Гранти за програмою "Власна справа"

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко закликала громадян, яким до 25 років, подавати заявки на програму та отримувати кошти на бізнес.

"Створюємо умови для того, аби молодь могла реалізувати свої бізнес-ідеї. Гранти для молоді у межах програми "Власна Справа" вже доступні через портал Дія. Якщо вам до 25 років, подавайте заявку на програму та отримуйте до 150 тис. грн на свій бізнес", — повідомила вона.

При цьому зауважила, що гранти для молоді не мають вимоги створення нових робочих місць. Після того, як буде схвалення позитивного рішення на надання гранту достатньо лише відкрити ФОП. Це є єдиною вимогою для отримання коштів.

Як отримати кошти на бізнес

Подавати заявку можна буквально у кілька кліків на порталі у розділі "Грант на власну справу". А саме необхідно в кабінеті громадянина:

зареєструватися або авторизуватися на порталі "Дія";

заповнити онлайн-заявку;

прикріпити бізнес-план за формою;

підписати електронним підписом;

відправити.

Також через три роки учасникам програми буде надане право на повторне отримання гранту за загальними умовами — 250 тис. грн із вимогою забезпечення мінімум двох робочих місць.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні підприємці зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО) можуть отримати до 2,6 тис. доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Також ми писали, в Україні постраждалі від війни домогосподарства зможуть отримати грошову допомогу до 36 тис. гривень від міжнародного донора. Фінансова допомога спрямована на запуск та відновлення господарської діяльності у низці галузей у восьми регіонах.