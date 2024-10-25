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Украинцы получат до 180 тыс. грн — условия программы

25 октября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь от государства — кому выплатят до 180 тыс. грн
Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине предприниматели из Одесской, Николаевской и Херсонской областей могут получить поддержку до 180 тыс. гривен. Для этого необходимо приобщиться к конкурсу минипроектов по созданию или возобновлению бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Программа поддержки для украинских предпринимателей

Речь идет об инициативе "Раннее возобновление бизнеса на Юге Украины". Она призвана создать надлежащие условия для развития предпринимательства. Программа предусматривает оказание поддержки для малого и среднего бизнеса на:

  • начало;
  • масштабирование;
  • релокацию.

В образовательную программу входит три учебных модуля общей продолжительностью семь дней и двух визитов в успешные предприятия южного региона:

  • для начинающих из Николаева/Херсона проведут 31 октября — 2 ноября и 6-9 ноября;
  • для опытных из Одессы организуют 7-9 ноября и 13-16 ноября;
  • для опытных из Николаева/Херсона проведут 28-30 ноября и 4-7 декабря;
  • для новичков из Одессы 5-7 декабря и 11-14 декабря.

Программой предусмотрено:

  • экспресс-обучение по предпринимательской деятельности в военный период;
  • подготовка бизнес-планов украинских предпринимателей;
  • работа бизнесменов с инвесторами.

Кто может присоединиться к программе

Как отмечают в ведомстве, участниками соответствующего проекта могут стать:

  • граждане Украины;
  • внутренне перемещенные лица;
  • лица в возрасте 18-65 лет;
  • граждане, живущие или осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Авторам лучших идей предоставят возможность приобрести нужное оборудование для бизнеса или покрыть другие расходы, связанные с развитием собственного дела.

Присоединиться к конкурсу могут 56 человек. Ожидается, что 26 лучших бизнес-идей получат финансовую поддержку на сумму до 180 тыс. гривен.

Для того, чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить анкету по ссылке до 15:00 30 октября 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк расширил возможности для бизнес-клиентов. Теперь украинцы, зарегистрированные как физлица-предприниматели, смогут открывать бизнес-счета в мобильном приложении "Приват24" для физлиц за несколько кликов.

Также мы писали, что молодым предпринимателям до 25 лет стали доступны гранты на сумму до 150 тыс. гривен на открытие собственного бизнеса через портал государственных услуг "Действие". Есть только одно требование.

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