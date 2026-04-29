Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы получат до 100 000 грн: на что можно потратить средства

Украинцы получат до 100 000 грн: на что можно потратить средства

Ua ru
Дата публикации 29 апреля 2026 11:00
Выплаты до 100 000 грн: украинцев приглашают принять участие в грантовой программе
Деньги, женщины старшего возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В апреле 2026 года в Киеве доступна регистрация на получение финансовой помощи в рамках проекта GROW с грантами до 100 000 грн. Приобщиться к участию могут граждане, желающие открыть и развивать собственное дело, а также пройти переквалификацию.

О том, кто и как может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Условия программы помощи с грантами до 100 000 грн

Весной продолжает набор участников на грантовую поддержку благотворительный фонд "Каритас-Киев". Целью программы является не просто предоставить финансирование, а помочь гражданам создать жизнеспособный и устойчивый бизнес. Инициатива будет полезна для соискателей работы, будущих предпринимателей, перемещенных лиц и бизнесов.

В рамках программы граждане получат возможность:

  1. Начать собственный бизнес с нуля;
  2. Восстановить деятельность после релокации;
  3. Получить финансовую и юридическую поддержку;
  4. Пройти обучение по предпринимательству и финансовой грамотности;
  5. Получить менторство от опытных предпринимателей.

Категории потенциальных грантополучателей:

Читайте также:
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
  • малообеспеченные семьи (доход не выше 8 422 грн на одного человека);
  • одинокие родители;
  • многодетные семьи;
  • граждане в возрасте 50+;
  • лица с инвалидностью;
  • ветераны и члены их семей.

"Мы помогаем людям найти новую профессию, получить современные навыки или начать собственное дело через обучение, менторство и грантовую поддержку... Помощь предоставляется в рамках проекта GROW (Guidance in resources, opportunities and work) при поддержке Caritas Española и Caritas Ukraine", — говорится в сообщении.

Размеры грантов и как принять участие

Согласно условиям программы, в зависимости от вида поддержки граждане смогут получить различные суммы грантов. В частности:

  • средства на обучение и переподготовку (финансирование профессиональных курсов, отвечающих актуальным потребностям рынка труда) — до 36 000 грн;
  • гранты на обучение на рабочем месте (возможность пройти практическую переподготовку у работодателей) — до 36 000 грн.

Также предусматривается предоставление денежной помощи на запуск или поддержку собственного бизнеса. После завершения обучения и утверждения бизнес-плана участникам можно будет подать заявку на грант для покрытия таких расходов:

  • оборудование;
  • аренду;
  • материалы;
  • другие расходы, необходимые для запуска.

Размер гранта составит 100 000 грн, однако при условии обоснования сумму могут увеличить.

Для регистрации в программе необходимо заполнить специальную анкету.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в одном из городов можно получить финпомощь от представительства "Каритас Украины". Предполагается предоставление каждому из семьи единовременную выплату на покрытие трех месяцев базовых потребностей.

Еще Новини.LIVE писали, что до конца мая в двух регионах можно оформить денежную помощь на бизнес в период войны. Неправительственные организации Дании и Норвегии предоставят наиболее социально уязвимым группам граждан от 5 000 долларов.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации