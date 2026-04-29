Выплаты до 100 000 грн: украинцев приглашают принять участие в грантовой программе

Украинцы получат до 100 000 грн: на что можно потратить средства
В апреле 2026 года в Киеве доступна регистрация на получение финансовой помощи в рамках проекта GROW с грантами до 100 000 грн. Приобщиться к участию могут граждане, желающие открыть и развивать собственное дело, а также пройти переквалификацию.
О том, кто и как может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.
Условия программы помощи с грантами до 100 000 грн
Весной продолжает набор участников на грантовую поддержку благотворительный фонд "Каритас-Киев". Целью программы является не просто предоставить финансирование, а помочь гражданам создать жизнеспособный и устойчивый бизнес. Инициатива будет полезна для соискателей работы, будущих предпринимателей, перемещенных лиц и бизнесов.
В рамках программы граждане получат возможность:
- Начать собственный бизнес с нуля;
- Восстановить деятельность после релокации;
- Получить финансовую и юридическую поддержку;
- Пройти обучение по предпринимательству и финансовой грамотности;
- Получить менторство от опытных предпринимателей.
Категории потенциальных грантополучателей:
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- малообеспеченные семьи (доход не выше 8 422 грн на одного человека);
- одинокие родители;
- многодетные семьи;
- граждане в возрасте 50+;
- лица с инвалидностью;
- ветераны и члены их семей.
"Мы помогаем людям найти новую профессию, получить современные навыки или начать собственное дело через обучение, менторство и грантовую поддержку... Помощь предоставляется в рамках проекта GROW (Guidance in resources, opportunities and work) при поддержке Caritas Española и Caritas Ukraine", — говорится в сообщении.
Размеры грантов и как принять участие
Согласно условиям программы, в зависимости от вида поддержки граждане смогут получить различные суммы грантов. В частности:
- средства на обучение и переподготовку (финансирование профессиональных курсов, отвечающих актуальным потребностям рынка труда) — до 36 000 грн;
- гранты на обучение на рабочем месте (возможность пройти практическую переподготовку у работодателей) — до 36 000 грн.
Также предусматривается предоставление денежной помощи на запуск или поддержку собственного бизнеса. После завершения обучения и утверждения бизнес-плана участникам можно будет подать заявку на грант для покрытия таких расходов:
- оборудование;
- аренду;
- материалы;
- другие расходы, необходимые для запуска.
Размер гранта составит 100 000 грн, однако при условии обоснования сумму могут увеличить.
Для регистрации в программе необходимо заполнить специальную анкету.
