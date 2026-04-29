Выплаты до 100 000 грн: украинцев приглашают принять участие в грантовой программе

Деньги, женщины старшего возраста. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В апреле 2026 года в Киеве доступна регистрация на получение финансовой помощи в рамках проекта GROW с грантами до 100 000 грн. Приобщиться к участию могут граждане, желающие открыть и развивать собственное дело, а также пройти переквалификацию.

О том, кто и как может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Условия программы помощи с грантами до 100 000 грн

Весной продолжает набор участников на грантовую поддержку благотворительный фонд "Каритас-Киев". Целью программы является не просто предоставить финансирование, а помочь гражданам создать жизнеспособный и устойчивый бизнес. Инициатива будет полезна для соискателей работы, будущих предпринимателей, перемещенных лиц и бизнесов.

В рамках программы граждане получат возможность:

Начать собственный бизнес с нуля; Восстановить деятельность после релокации; Получить финансовую и юридическую поддержку; Пройти обучение по предпринимательству и финансовой грамотности; Получить менторство от опытных предпринимателей.

Категории потенциальных грантополучателей:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

малообеспеченные семьи (доход не выше 8 422 грн на одного человека);

одинокие родители;

многодетные семьи;

граждане в возрасте 50+;

лица с инвалидностью;

ветераны и члены их семей.

"Мы помогаем людям найти новую профессию, получить современные навыки или начать собственное дело через обучение, менторство и грантовую поддержку... Помощь предоставляется в рамках проекта GROW (Guidance in resources, opportunities and work) при поддержке Caritas Española и Caritas Ukraine", — говорится в сообщении.

Размеры грантов и как принять участие

Согласно условиям программы, в зависимости от вида поддержки граждане смогут получить различные суммы грантов. В частности:

средства на обучение и переподготовку (финансирование профессиональных курсов, отвечающих актуальным потребностям рынка труда) — до 36 000 грн;

гранты на обучение на рабочем месте (возможность пройти практическую переподготовку у работодателей) — до 36 000 грн.

Также предусматривается предоставление денежной помощи на запуск или поддержку собственного бизнеса. После завершения обучения и утверждения бизнес-плана участникам можно будет подать заявку на грант для покрытия таких расходов:

оборудование;

аренду;

материалы;

другие расходы, необходимые для запуска.

Размер гранта составит 100 000 грн, однако при условии обоснования сумму могут увеличить.

Для регистрации в программе необходимо заполнить специальную анкету.

