Грошова допомога у жовтні — де можна отримати 10,8 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українські громадяни можуть оформити грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес". Максимально в одні руки можна отримати суму у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє CaritasPavlograd у Telegram.

Читайте також:

Хто і де має право на допомогу

Як зазначається, фінансову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес" можна отримати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які переїхали у місто Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області.

Фінансову підтримку надають у рамках Проєкту екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні.

"У рамках проєкту Апіль "Проєкт екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні" від Карітас-спес Україна. продовжується набір бенефіціарів на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн на одну особу", — йдеться у повідомленні.

Виплати можуть отримати тільки ті громадяни, які будуть відповідати трьом критеріям:

є довідка внутрішньо переміщеної особи м. Павлоград чи Павлоградському районі, видана не раніше 30 днів на час реєстрації (не раніше 21.09.2024 р.);

реєстрація в Гродівській, Курахівській, Новогродівській, Селидівській, Покровській або Мирноградській тергромаді;

не отримували аналогічну фіндопомогу з травня 2024 року.

Як отримати виплати

Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, необхідно надіслати фото довідки внутрішньо переміщеної особи у Viber на такий номер: 099 555 41 69.

Допомогу видають на домогосподарство, тобто якщо людина зареєстрована за однією адресою, достатньо відправити довідку з одного номера.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава гарантує надання соціальної допомоги "для малозабезпечених сімей". Українці за певних умов можуть отримувати до 4,5 тис. грн на одну особу.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною