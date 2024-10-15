Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Українці отримають 10,8 тис. грн допомоги у жовтні — де триває реєстрація arrow

Українці отримають 10,8 тис. грн допомоги у жовтні — де триває реєстрація

15 жовтня 2024 11:10
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога у жовтні — де можна отримати 10,8 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Деякі українські громадяни можуть оформити грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес". Максимально в одні руки можна отримати суму у розмірі 10,8 тис. грн.

Про це повідомляє CaritasPavlograd у Telegram.

Читайте також:

Хто і де має право на допомогу

Як зазначається, фінансову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес" можна отримати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які переїхали у місто Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області.

Фінансову підтримку надають у рамках Проєкту екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні.

"У рамках проєкту Апіль "Проєкт екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні" від Карітас-спес Україна. продовжується набір бенефіціарів на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн на одну особу", — йдеться у повідомленні.

Виплати можуть отримати тільки ті громадяни, які будуть відповідати трьом критеріям:

  • є довідка внутрішньо переміщеної особи м. Павлоград чи Павлоградському районі, видана не раніше 30 днів на час реєстрації (не раніше 21.09.2024 р.);
  • реєстрація в Гродівській, Курахівській, Новогродівській, Селидівській, Покровській або Мирноградській тергромаді;
  • не отримували аналогічну фіндопомогу з травня 2024 року.

Як отримати виплати

Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, необхідно надіслати фото довідки внутрішньо переміщеної особи у Viber на такий номер: 099 555 41 69.

Допомогу видають на домогосподарство, тобто якщо людина зареєстрована за однією адресою, достатньо відправити довідку з одного номера.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році держава гарантує надання соціальної допомоги "для малозабезпечених сімей". Українці за певних умов можуть отримувати до 4,5 тис. грн на одну особу.

Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною

виплати фінансова допомога гроші матеріальна допомога грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:30 У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року

12:27 Вимагав 60 тис. дол. під виглядом працівника ДБР — викрито шахрая

12:25 Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

12:20 Жодного цілого будинку — у ЗСУ відповіли, яку тактику використовує РФ в Торецьку

11:52 Видавав себе за ДБРівця — в Одесі експравоохоронець вимагав неіснуючий борг

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:51 Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

11:45 Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

11:23 Ми від Кіпера — на Одещині зухвалі шахраї прикриваються іменем очільника ОВА

11:23 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

12:30 У Києві закрили для пішоходів міст у Голосіївському районі до 2025 року

12:27 Вимагав 60 тис. дол. під виглядом працівника ДБР — викрито шахрая

12:25 Земельні ділянки та автомобілі — які статки у голів МСЕК на Буковині

12:20 Жодного цілого будинку — у ЗСУ відповіли, яку тактику використовує РФ в Торецьку

11:52 Видавав себе за ДБРівця — в Одесі експравоохоронець вимагав неіснуючий борг

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

11:51 Гетманцев анонсував підвищення ПДВ у 2025 році — що відомо

11:45 Житель Львова тричі самовільно залишав військову частину — як його покарав суд

11:23 Ми від Кіпера — на Одещині зухвалі шахраї прикриваються іменем очільника ОВА

11:23 Небезпека для метеозалежних — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:12 Нічний обстріл Миколаєва — кількість постраждалих зросла

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

Text

11:42 Масові мінування по Україні — у поліції сказали, хто до цього причетний

Text

10:36 Військовий назвав найбільшу небезпеку на фронті для операторів БпЛА

Text

09:55 Загинули під гусеницями своєї техніки — військовий про відступ росіян у бою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

00:01 Южаніна заявила, що доповідь Зеленського про План перемоги буде секретною

14 жовтня 2024
Text

23:32 Військовий відреагував на рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

22:56 Як у Німеччині відбуваються традиційні осінні фестивалі — ексклюзив Новини.LIVE

Text

21:12 Батьки масово вивозять дітей з України — Южаніна назвала причини

Text

20:18 Атака на порт Одеси та представлення Плану перемоги українцям — головні новини

Text

19:44 Южаніна пояснила, чи зменшиться зарплата вчителів після підвищення військового збору

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова