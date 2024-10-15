Грошова допомога у жовтні — де можна отримати 10,8 тис. грн

Українці отримають 10,8 тис. грн допомоги у жовтні — де триває реєстрація
Деякі українські громадяни можуть оформити грошову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес". Максимально в одні руки можна отримати суму у розмірі 10,8 тис. грн.
Про це повідомляє CaritasPavlograd у Telegram.
Хто і де має право на допомогу
Як зазначається, фінансову допомогу від благодійного фонду "Карітас-Спес" можна отримати внутрішньо переміщеним особам (ВПО), які переїхали у місто Павлоград та Павлоградський район Дніпропетровської області.
Фінансову підтримку надають у рамках Проєкту екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні.
"У рамках проєкту Апіль "Проєкт екстреного реагування на наслідки бойових дій в Україні" від Карітас-спес Україна. продовжується набір бенефіціарів на отримання грошової допомоги у розмірі 10 800 грн на одну особу", — йдеться у повідомленні.
Виплати можуть отримати тільки ті громадяни, які будуть відповідати трьом критеріям:
- є довідка внутрішньо переміщеної особи м. Павлоград чи Павлоградському районі, видана не раніше 30 днів на час реєстрації (не раніше 21.09.2024 р.);
- реєстрація в Гродівській, Курахівській, Новогродівській, Селидівській, Покровській або Мирноградській тергромаді;
- не отримували аналогічну фіндопомогу з травня 2024 року.
Як отримати виплати
Для того, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, необхідно надіслати фото довідки внутрішньо переміщеної особи у Viber на такий номер: 099 555 41 69.
Допомогу видають на домогосподарство, тобто якщо людина зареєстрована за однією адресою, достатньо відправити довідку з одного номера.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у 2024 році держава гарантує надання соціальної допомоги "для малозабезпечених сімей". Українці за певних умов можуть отримувати до 4,5 тис. грн на одну особу.
Також ми писали, що в Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною
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