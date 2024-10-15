Денежная помощь в октябре — где можно получить 10,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Некоторые украинские граждане могут оформить пособие от благотворительного фонда "Каритас-Спес". Максимально в одни руки можно получить сумму 10,8 тыс. грн.

Об этом сообщает CaritasPavlograd в Telegram.

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Как отмечается, финансовую помощь от благотворительного фонда "Каритас-Спес" можно получить внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), которые переехали в Павлоград и Павлоградский район Днепропетровской области.

Финансовую поддержку оказывают в рамках Проекта экстренного реагирования на последствия боевых действий в Украине.

"В рамках проекта Аполь "Проект экстренного реагирования на последствия боевых действий в Украине" от Каритас-спес Украина продолжается набор бенефициаров на получение денежной помощи в размере 10 800 грн на одного человека", — говорится в сообщении.

Выплаты могут получить только те граждане, которые будут отвечать трем критериям:

есть справка внутренне перемещенного лица г. Павлоград или Павлоградском районе, выданная не ранее 30 дней на время регистрации (не ранее 21.09.2024 г.);

регистрация в Гродовской, Кураховской, Новогродовской, Селидовской, Покровской или Мирноградской тергромаде;

не получали аналогичную финпомощь с мая 2024 года.

Как получить выплаты

Для того, чтобы зарегистрироваться на получение денежной помощи, необходимо отправить фото справки внутренне перемещенного лица в Viber на номер: 099 555 41 69.

Помощь выдают на домохозяйство, то есть если человек зарегистрирован по одному адресу, достаточно отправить справку с одного номера.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году государство гарантирует предоставление социальной помощи "для малообеспеченных семей". Украинцы при определенных условиях могут получать до 4,5 тыс. грн на одного человека.

Также мы писали, что в Украине некоторые граждане могут оформить социальные выплаты в размере до 6,4 тыс. грн в октябре 2024 года. Речь идет о финансовой помощи лицу, ухаживающему за больным ребенком