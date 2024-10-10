Грошова допомога на дітей — хто може оформити виплати у 6,4 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною.

Про це повідомляється на порталі "Дія".

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Умови надання соцвиплат у жовтні

Таку допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомоги з інвалідності дитини.

За правилами, таку допомогу призначають одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику.

Серед умов є, зокрема, постійне проживання та здійснення догляду за дитиною, хворою на одну або кілька видів хвороб:

тяжке перинатальне ураження нервової системи;

тяжка вроджена вада розвитку;

рідкісне орфанне захворювання;

онкологічне, онкогематологічне захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкий психічний розлад;

цукровий діабет першого типу (інсулінозалежні);

гостре або хронічне захворювання нирок четвертого ступеня;

дитина, яка має тяжку травму;

дитина, яка потребує трансплантації органу/паліативної допомоги.

Розмір виплат та як отримати

Допомогу призначають з дати звернення на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується протягом шести місяців:

для дітей віком до 6 років — 5,12 тис. грн;

для дітей віком від 6 до 18 років — 6,39 тис. грн.

Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати у довільній формі заяву в:

орган соцзахисту населення;

ЦНАП;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Миколаївській області триває реєстрація на фінансову допомогу у 6,6 тис. гривень. Програма від управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй орієнтована на вразливі категорії внутрішніх переселенців.

Також ми писали, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму допомоги, яку реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). В її рамках деяким громадянам виплачують по 10,8 тис. грн.