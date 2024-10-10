Грошова допомога на дітей — хто може оформити виплати у 6,4 тис. грн

Соцдопомога у 6,4 тис. грн — хто має право на таку виплату у жовтні
В Україні деякі громадяни можуть оформити соціальні виплати у розмірі до 6,4 тис. грн у жовтні 2024 року. Йдеться про фінансову допомогу особі, яка доглядає за хворою дитиною.
Про це повідомляється на порталі "Дія".
Умови надання соцвиплат у жовтні
Таку допомогу можуть оформити сім'ї, які не отримують допомоги з інвалідності дитини.
За правилами, таку допомогу призначають одному з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікуну, піклувальнику.
Серед умов є, зокрема, постійне проживання та здійснення догляду за дитиною, хворою на одну або кілька видів хвороб:
- тяжке перинатальне ураження нервової системи;
- тяжка вроджена вада розвитку;
- рідкісне орфанне захворювання;
- онкологічне, онкогематологічне захворювання;
- дитячий церебральний параліч;
- тяжкий психічний розлад;
- цукровий діабет першого типу (інсулінозалежні);
- гостре або хронічне захворювання нирок четвертого ступеня;
- дитина, яка має тяжку травму;
- дитина, яка потребує трансплантації органу/паліативної допомоги.
Розмір виплат та як отримати
Допомогу призначають з дати звернення на кожну хвору дитину у розмірі двох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку та виплачується протягом шести місяців:
- для дітей віком до 6 років — 5,12 тис. грн;
- для дітей віком від 6 до 18 років — 6,39 тис. грн.
Для того, щоб отримати грошову допомогу, потрібно подати у довільній формі заяву в:
- орган соцзахисту населення;
- ЦНАП;
- виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Миколаївській області триває реєстрація на фінансову допомогу у 6,6 тис. гривень. Програма від управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй орієнтована на вразливі категорії внутрішніх переселенців.
Також ми писали, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомляє про програму допомоги, яку реалізовує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). В її рамках деяким громадянам виплачують по 10,8 тис. грн.
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