Головна Фінанси Українцям готують суттєве підвищення зарплат — кого торкнеться

Українцям готують суттєве підвищення зарплат — кого торкнеться

Дата публікації: 18 листопада 2025 14:30
Оновлено: 14:40
Зарплати в Україні — кому з працівників обіцяють суттєве підвищення оплати праці
Волонтери та соцпрацівники спілкуються з пенсіонером. Фото: khoda.gov.ua

В Україні працівникам органів соціального захисту населення можуть суттєво підвищити заробітну плату для забезпечення якісної соціальної підтримки населення. Уряд вже працює над відповідною постановою.

Про це розповіла заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук.

Читайте також:

Проблеми в оплаті праці системи соцзахисту

За інформацією чиновниці Офісу президента, у працівників сфери соціального захисту населення у регіонах існує дві головні проблеми:

  1. Низький розмір заробітної плати.
  2. Неукомплектованість штатів.

Тоді як саме на таких працівниках лежить відповідальність за виконання реальної соціальної роботи у громадах із домогосподарствами з найуразливіших груп.

Верещук повідомила, що оскільки росіяни ведуть проти українського населення гуманітарну війну, місцеві служби соцзахисту є головним елементом стійкості країни.

З приводу підвищення зарплат вже відбулася спеціальна нарада, за результатом якої дійшли згоди, що Міністерство соціальної політики за прискореним механізмом подасть до уряду постанову щодо суттєвого підвищення зарплат працівників соцзахисту.

"Підвищення має бути відчутним", — наголосила заступниця глави Офісу президента.

Які зарплати отримують соцпрацівники

За даними порталу Work.ua, середня зарплата соціального працівника в Україні становить 18,5 тис. грн станом на листопад 2025 року. При цьому розмір виплат за останній рік впав на 7%.

зарплати 2025
Динаміка зміни зарплат. Джерело: Work.ua

Водночас, попит на таких працівників зростає, кількість вакансій
підвищилась на 56% проти попереднього року.

зарплати 2025
Динаміка зміни пропозицій роботи. Джерело: Work.ua

Як свідчить "Єдиний портал вакансій" Держслужби зайнятості, зарплата стартує від 8 тис. грн і може перевищувати 20 тис. грн. Так, у Яготинській міській тергромаді відкрито вакансію для роботи у міському територіальному центрі із заробітною платою 8 тис. грн. Водночас, у Броварах соцпрацівник може отримувати, працюючи у громадській організації, 25 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, що наприкінці року працівники отримають "на руки" мінімальної зарплатні 6,16 тис. грн. Відомо, чи очікувати перегляду розміру виплат у грудні.   

Також ми розповідали, чи буде проведена індексація заробітної плати вкінці року. Держстат вже оприлюднив індекс інфляції, від якого залежить така можливість.  

зарплати виплати робота гроші Ірина Верещук
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
