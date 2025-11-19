Зарплаты в Украине — обнародован наиболее желаемый доход граждан в 2025 году

Украинцы назвали наиболее приемлемый уровень зарплаты в 2025 году
В Украине большинство соискателей называют в резюме наиболее приемлемый уровень заработной платы в диапазоне от 20 до 50 тыс. грн. При этом готовы согласиться на оплату труда ниже 20 тыс. грн только 17% респондентов.
Об этом свидетельствуют данные одного из украинских порталов, где можно найти работу.
Желаемые зарплаты и сферы работы для украинцев в 2025 году
По данным ресурса, 31% опрошенных граждан указали на наиболее приемлемый уровень зарплаты в 20-30 тыс. грн. Почти столько же (30%) готовы трудоустроиться при условии получения дохода в 30-50 тыс. грн.
В то же время, зарабатывать больше намерены 19% опрошенных, указав приемлемой зарплатой сумму от 50 тыс. грн.
На 10-20 тыс. грн готовы пойти работать 17% респондентов. Зарабатывать менее 10 тыс. грн могут позволить себе только 4% граждан.
В основном среди сфер и характера работы украинцы указывают:
- торговлю/продажи — 37% опрошенных;
- фриланс в любой сфере — 21%;
- транспорт/логистику — 16%;
- производство/инженерию — 13%;
- юриспруденцию/консалтинг — 2%.
"Львиная доля" соискателей работы приходится на регионы с крупными областными центрами:
- 14% — Днепропетровская область;
- 11% — Киевская область;
- 7% — Одесская область.
Кто ищет работу в Украине
В 2025 году больше всего ищут работу граждане таких возрастных категорий:
- 35% — от 35 до 44 лет;
- 21% — от 45 до 54 лет;
- 19% — от 25 до 34 лет;
- 7% — от 18 до 24 лет;
- 4% — до 18 лет.
Среди 6 тыс. опрошенных ищут работу 51% мужчин и 47% женщин. Еще 2% — не указали гендер.
