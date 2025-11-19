Зарплаты в Украине — обнародован наиболее желаемый доход граждан в 2025 году

Молодежь в офисе. Фото: Freepik

В Украине большинство соискателей называют в резюме наиболее приемлемый уровень заработной платы в диапазоне от 20 до 50 тыс. грн. При этом готовы согласиться на оплату труда ниже 20 тыс. грн только 17% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских порталов, где можно найти работу.

По данным ресурса, 31% опрошенных граждан указали на наиболее приемлемый уровень зарплаты в 20-30 тыс. грн. Почти столько же (30%) готовы трудоустроиться при условии получения дохода в 30-50 тыс. грн.

В то же время, зарабатывать больше намерены 19% опрошенных, указав приемлемой зарплатой сумму от 50 тыс. грн.

На 10-20 тыс. грн готовы пойти работать 17% респондентов. Зарабатывать менее 10 тыс. грн могут позволить себе только 4% граждан.

Средние зарплаты. Источник: business.olx.ua/analityka

В основном среди сфер и характера работы украинцы указывают:

торговлю/продажи — 37% опрошенных;

фриланс в любой сфере — 21%;

транспорт/логистику — 16%;

производство/инженерию — 13%;

юриспруденцию/консалтинг — 2%.

Уровень спроса. Источник: business.olx.ua/analityka

"Львиная доля" соискателей работы приходится на регионы с крупными областными центрами:

14% — Днепропетровская область;

11% — Киевская область;

7% — Одесская область.

Кто ищет работу в Украине

В 2025 году больше всего ищут работу граждане таких возрастных категорий:

35% — от 35 до 44 лет;

21% — от 45 до 54 лет;

19% — от 25 до 34 лет;

7% — от 18 до 24 лет;

4% — до 18 лет.

Среди 6 тыс. опрошенных ищут работу 51% мужчин и 47% женщин. Еще 2% — не указали гендер.

