Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Украинцы назвали наиболее приемлемый уровень зарплаты в 2025 году

Украинцы назвали наиболее приемлемый уровень зарплаты в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 14:30
обновлено: 14:41
Зарплаты в Украине — обнародован наиболее желаемый доход граждан в 2025 году
Молодежь в офисе. Фото: Freepik

В Украине большинство соискателей называют в резюме наиболее приемлемый уровень заработной платы в диапазоне от 20 до 50 тыс. грн. При этом готовы согласиться на оплату труда ниже 20 тыс. грн только 17% респондентов.

Об этом свидетельствуют данные одного из украинских порталов, где можно найти работу.

Реклама
Читайте также:

Желаемые зарплаты и сферы работы для украинцев в 2025 году

По данным ресурса, 31% опрошенных граждан указали на наиболее приемлемый уровень зарплаты в 20-30 тыс. грн. Почти столько же (30%) готовы трудоустроиться при условии получения дохода в 30-50 тыс. грн.

В то же время, зарабатывать больше намерены 19% опрошенных, указав приемлемой зарплатой сумму от 50 тыс. грн.

На 10-20 тыс. грн готовы пойти работать 17% респондентов. Зарабатывать менее 10 тыс. грн могут позволить себе только 4% граждан.

зарплати 2025
Средние зарплаты. Источник: business.olx.ua/analityka

В основном среди сфер и характера работы украинцы указывают:

  • торговлю/продажи — 37% опрошенных;
  • фриланс в любой сфере — 21%;
  • транспорт/логистику — 16%;
  • производство/инженерию — 13%;
  • юриспруденцию/консалтинг — 2%.
зарплати
Уровень спроса. Источник: business.olx.ua/analityka

"Львиная доля" соискателей работы приходится на регионы с крупными областными центрами:

  • 14% — Днепропетровская область;
  • 11% — Киевская область;
  • 7% — Одесская область.

Кто ищет работу в Украине

В 2025 году больше всего ищут работу граждане таких возрастных категорий:

  • 35% — от 35 до 44 лет;
  • 21% — от 45 до 54 лет;
  • 19% — от 25 до 34 лет;
  • 7% — от 18 до 24 лет;
  • 4% — до 18 лет.

Среди 6 тыс. опрошенных ищут работу 51% мужчин и 47% женщин. Еще 2% — не указали гендер.

Ранее мы писали, запланирована ли индексация зарплаты в конце текущего года. В Госстате уже обнародовали индекс инфляции, от уровня которого зависит соответствующая возможность.

Еще рассказывали, кому из украинцев готовят существенное повышение заработной платы. В правительстве уже начали работать над такой инициативой.

 


зарплаты работа деньги доходы рынок труда
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации