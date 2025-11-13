Зарплати в Україні — кому мають індексувати доходи наприкінці року

Бухгалтер з паперами в офісі. Фото: Freepik

У Держслужбі статистики оприлюднили індекс інфляції, від якого залежить можливість індексації заробітної плати у грудні 2025 року. Для осучаснення доходів українців показник повинен перевищувати поріг індексації у 103%.

Про те, чи передбачена індексація зарплат наприкінці року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Індексація зарплати в Україні у грудні

Право на здійснення індексації заробітної плати закріплене в законі № 4059-IX "Про Державний бюджет на 2025 рік". Згідно з новими даними Держслужби статистики, в країні індекс інфляції за жовтень становив 100,9%, тому у листопаді індексувати заробітну плату мають всі роботодавці, які востаннє підвищували зарплату до березня поточного року, а наприкінці року будуть зобов'язані індексувати доходи ті, хто підвищував зарплату до квітня.

За правилами, індекс споживчих цін рахують наростаючим підсумком з лютого 2025 року. Індексація допускається у разі перевищення порогу індексації у 103%.

Вперше показник було перевищено у липні: сума індексації становила 133 грн (для січня як базового місяця для розрахунку) та 105 грн (для лютого як базового).

Надалі, у серпні, вересні, жовтні та листопаді, ситуація щодо індексації не змінилась, з огляду на індекси інфляції. Суми осучаснення доходів залишились аналогічними.

Таким чином, для працівників, базовим місяцем у яких був січень та лютий 2025 року, у грудні роботодавці мають нарахувати індексацію на рівні попереднього місяця, тобто листопада. Тим, кому підвищували зарплати у березні, індексуватимуть доходи вперше.

Чи карають роботодавців за відсутність індексації у 2025 році

Згідно зі статтею 265 Кодексу законів про працю, за порушення в нарахування індексації передбачається стягнення штрафу. Такі дії кваліфікують як недотримання мінімальної державної гарантії в оплаті праці. Сума дорівнює двократному розміру мінімальної заробітної плати.

У 2025 році "мінімалка" становить 8 тис. грн, тому штраф за одного працівника, якому не було індексовано зарплату, дорівнює 16 тис. грн.

Проте, з огляду на воєнний стан, штрафи можуть застосовуватися лише в окремих випадках.

