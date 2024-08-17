Ощадбанк на око визначає неплатоспроможність валюти — деталі скарги

Американська валюта. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "Ощадбанк" скаржаться на проблеми, які виникли на касі під час обміну американської валюти. При цьому співробітник банку не змогла достеменно сказати, чому саме не може прийняти долари.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сайті "Мінфін".

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Один із клієнтів розповів, що зіткнувся з некомпетентним персоналом, намагаючись обміняти 100 доларів серії 1996 року.

"Раніше не мав суттєвих претензій до банку. Стикнувся з абсолютно некомпетентним персоналом. Треба було обміняти $100 серії 1996 року. По-перше, касир десь вешталася протягом 10 хвилин. Інша каса не працювала з якихось технічних причин (касир рахувала дріб'язок). Коли повернулася "працююча" касир — відмовилася прийняти купюру, бо десь щось там у неї засвітилося", — зазначив він.

Він стверджує, що підстав і заяв щодо несправжності не було. Працівниця вирішила забрати банкноту під комісію з терміном очікування у пів року, тоді як оплатити потрібно вже одразу. Хоч на купюрі не було жодних видимих недоліків.

"Захотіла її забрати під комісію, при чому з терміном очікування 6 місяців, а плати зараз (!). Тобто віддай гроші, ще й сплати за це. Не дивлячись на те, що на купюрі не було жодних видимих недоліків, згідно з державним сайтом Сполучених Штатів, що надає детальний опис відповідності", — написав клієнт.

Він зауважив, що, згідно з постановою НБУ про валютний ринок та дирекції Ощадбанку, проблем не повинно виникати з будь-якими доларами США будь-якого року. Банк не має права відмовляти клієнту в прийнятті купюри, справжність якої можна перевірити, що і було зроблено.

"Навіть керівник відділення почала вигадувати причини, які не співпадали зі словами касира, користувалася суб'єктивними думками, які неможливо довести і відверто не знається на правилах (шукала 15 хвилин на сайті ощадбанку, як би відмовити, не знає постанови НБУ і Ощадбанку)", — повідомив він.

При цьому не було надано жодних підтверджень слів представниками банку. У підсумку працівниці вже самі стали сумніватися в своїй правоті. Було використано в спілкуванні: "ваша купюра неплатоспроможна, потім можливо неплатоспроможна, потім — ми ж не знаємо, треба звертатися до НБУ".

"Виходячи з вищезазначеного — я бачу некомпетентність і відверту відсутність орієнтації на клієнта. Як добре, що закрив рахунки в цій організації рік тому", — додав клієнт.

Звернення до Ощадбанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк через плутанину у формулюваннях блокує рахунки вразливим категоріям громадян. Зокрема, пенсійні рахунки на дітей з втрати годувальника, називаючи їх "поточними", а не цільовими.

Також ми писали, що клієнти Ощадбанку нарікають на зволікання з розблокуванням арештованого банківського рахунку. Виконавча служба подала запит до фінустанови місяць тому.