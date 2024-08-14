Ощадбанк не поспішає розблоковувати арештовані рахунки — деталі скарги

Банківські картки. Фото: Unsplush

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" нарікають на зволікання з розблокуванням арештованого банківського рахунку. Виконавча служба подала запит до фінустанови місяць тому.

Про це йдеться в одній зі скарг на сторінці Ощадбанку у Facebook.

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Зволікання з розблокуванням рахунку в Ощадбанку

Як значила одна із клієнток, їй держбанк заблокував рахунок, за правилами, вона має право користуватися 14,2 тис. гривень із арештованих коштів. Виконавча служба подала відповідний запит до банку місяць тому, однак від фінустанови нема реакції.

"Чекаю вже місяць на розблокування карти, виконавча служба подала запит ще 10.07 в підтримку Ощад — ніхто нічого не може сказати!", — йдеться у скарзі.

Вона зауважила, що у банку її знову послали у виконавчу службу, щоб принести рішення суду. При цьому причину арешту рахунку не пояснили.

"В мене його нема, треба йти в суд, там ще кудись пошлють. Ну його цей Ощад, нехай висить той штраф (не відомо за що). Не розумію, чого Ощадбанк не дає відповіді, де прозорість дій?", — наголосила клієнтка.

В Ощадбанку відповіли на звернення, пообіцявши допомогти шляхом особистого листування.

Скарга. Джерело: Ощадбанк

Як блокують та списують кошти з боржників у 2024 році

За українським законодавством, виконавець в рамках здійснення виконавчого провадження може арештувати кошти та інші цінності боржників, зокрема кошти, які перебувають у касах, у банках, інших фінустановах.

Водночас, з 6 травня минулого року діє норма пункту 10-2 розділу 13 "Прикінцеві та перехідні положення", згідно з якою протягом дії воєнного стану боржники, кошти яких арештовано, мають право здійснювати видаткові операції з поточного рахунку на суму в розмірі, що не перевищує двох розмірів мінімальної зарплати за місяць, встановленої на 1 січня календарного року. У 2024 році це — 14,2 тис. гривень.

Для визначення відповідного поточного рахунку у банку боржник має звернутися в орган державної виконавчої служби, приватного виконавця, який арештував кошти, із заявою в паперовій формі або в електронній формі. Після цього виконавець упродовж двох робочих днів з дати отримання заяви має внести постанову про визначення банківського рахунку для видаткових операцій та надіслати у банк.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Також ми писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.