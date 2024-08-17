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Украинцы жалуются на трудности в обмене валюты в Ощадбанке — детали

17 августа 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк на глаз определяет неплатежеспособность валюты — детали жалобы
Американская валюта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты госфинучреждения "Ощадбанк" жалуются на возникшие на кассе проблемы во время обмена американской валюты. При этом сотрудница банка не смогла точно сказать, почему именно не может принять доллары.

Об этом говорится в одном из сообщений на сайте "Минфин".

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Один из клиентов рассказал, что столкнулся с некомпетентным персоналом, пытаясь обменять 100 долларов серии 1996 года.

"Раньше не имел существенных претензий к банку. Столкнулся с совершенно некомпетентным персоналом. Надо было обменять $100 серии 1996 года. Во-первых, кассир где-то слонялась в течение 10 минут. Другая касса не работала по каким-то техническим причинам (кассир считала мелочь). Когда вернулась "работающая" кассир — отказалась принять купюру, потому что где-то там у нее засветилось", — отметил он.

Он утверждает, что оснований и заявлений по поводу недействительности не было. Сотрудница решила забрать банкноту под комиссию со сроком ожидания в полгода, тогда как оплатить нужно уже сразу. Хотя на купюре не было никаких видимых недостатков.

"Захотела ее забрать под комиссию, при чем со сроком ожидания 6 месяцев, а плати сейчас (!). То есть отдай деньги, еще и уплати за это. Не смотря на то, что на купюре не было никаких видимых недостатков, согласно государственному сайту Соединенных штатов, что дает подробное описание соответствия", — написал клиент.

Он отметил, что, согласно постановлению НБУ о валютном рынке и дирекции Ощадбанка, проблем не должно возникать с любыми долларами США любого года. Банк не имеет права отказывать клиенту в принятии купюры, подлинность которой можно проверить, что и было сделано.

"Даже руководитель отделения начала придумывать причины, которые не совпадали со словами кассира, пользовалась субъективными мнениями, которые невозможно доказать и откровенно не разбирается в правилах (искала 15 минут на сайте Ощадбанка, как бы отказать, не знает постановления НБУ и Ощадбанка)", — сообщил он.

При этом не были предоставлены какие-либо подтверждения слов представителями банка. В итоге работницы уже сами стали сомневаться в своей правоте. Было использовано в общении: "ваша купюра неплатежеспособна, потом, возможно, неплатежеспособна, потом — мы же не знаем, надо обращаться в НБУ".

"Исходя из вышеперечисленного — я вижу некомпетентность и откровенное отсутствие ориентации на клиента. Как хорошо, что закрыл счета в этой организации год назад", — добавил клиент.

 

Сбербанк жалобы
Обращение к Ощадбанку. Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк из-за путаницы в формулировках блокирует счета уязвимым категориям граждан. В частности, пенсионные счета на детей по потере кормильца, называя их "текущими", а не целевыми.

Также мы писали, что клиенты Ощадбанка сетуют на промедление с разблокировкой арестованного банковского счета. Исполнительная служба подала запрос в финучреждение месяц назад.

Ощадбанк банки доллар валюта финансы деньги

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