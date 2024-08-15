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Ощадбанк через плутанину блокує соціальні рахунки — що треба знати

15 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк незаконно блокує деякі рахунки клієнтів — деталі
Банківські картки. Фото: oschadbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "Ощадбанк" через плутанину у формулюваннях блокує рахунки вразливим категоріям громадян. Зокрема, пенсійні рахунки на дітей з втрати годувальника, називаючи їх "поточними", а не цільовими.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Блокування Ощадбанком соцрахунків

Як зазначила одна з клієнток, їй заарештували в Ощадбанку пенсійний рахунок, на який отримує пенсію на дітей із втрати годувальника. Виконавець повідомив, що банк не мав блокувати даний рахунок і що це питання можна легко вирішити в головному відділенні банку в Києві. Однак там наткнулась на спротив з боку працівників банку, які наголосили, що банк вчинив законно.

"Я туди поїхала. Співробітниця банку навіть не глянула ні документів, ні мої рахунки. Просто сказала, що якщо заблокували, то все правильно і шаблонно що їм потрібне розпорядження від виконавця. На мої аргументи, що їх дії незаконні вона почала мені доказувати що таких рахунків як пенсійний чи для соціальних виплат взагалі не існує. Коли ж я показала довідку, видану відділенням Ощадбанку, де я відкривала даний рахунок де написано що він пенсійний співробітниця мене грубо послала в моє відділення. "То йдіть туди, де вам цю довідку видали!!!". Вибачте, це компетентна відповідь працівника? Повне небажання вислухати і розібратися в питанні", — наголосила клієнтка.

Вона зазначила, що в онлайн-чаті були лише шаблонні відповіді, тому пішла повторно у своє відділення, де все пояснили. Однак вона все одно вважає, що Ощадбанк порушив закон, заблокувавши кошти на дітей.

 

Ощадбанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Пояснення щодо блокування соціальних карток

На порталі пояснили, що банк заблокував рахунок, не порушивши закону, оскільки банк відкрив "поточний" пенсійний рахунок, який мають право за борги блокувати, а не підлягають блокуванню виключно "цільові" рахунки. Тоді як в Ощадбанку немає такої можливості, як відкривати цільові рахунки.

"Заробітна плата, стипендія, пенсія, соціальна допомога та інші соціальні виплати — це так звані кошти цільового призначення. Але банк може не мати технічної можливості відкрити окремий рахунок для зарахування виключно таких коштів. Тому рахунок, який відкривається, у тому числі й для зарахування заробітної плати, пенсії, стипендії чи соцвиплат, зазвичай за умовами банківського обслуговування є звичайним поточним рахунком. Тобто це рахунок фізичної особи для власних потреб, на нього можуть зараховуватися будь-які кошти, а не тільки кошти цільового призначення", — наголошується у повідомленні.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк рекомендує клієнтам звертатись до правоохоронних органів у зв'язку з невидачею грошей з банкоматів і тільки після розслідування обіцяє повернути кошти. Подібні випадки набувають масовості.

Також ми писали, що військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

Ощадбанк гроші банки банківські карти фінанси банківські рахунки блокування

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